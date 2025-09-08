Рейтинг@Mail.ru
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, в котором погиб Кириллов
08:11 08.09.2025 (обновлено: 08:35 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/obvinenie--2040349395.html
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, в котором погиб Кириллов
москва
украина
россия
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение новому фигуранту Андрею Гедзику по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Как сказано в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), "установлена причастность к совершенному преступлению соучастника Гедзика, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск". В базе Росфинмониторинга указано, что Андрей Гедзик имеет гражданство Украины, он включён в список террористов. Кроме того, остальным фигурантам - Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну -предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
москва, украина, россия, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, происшествия
Москва, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Войска РХБЗ, Происшествия
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение новому фигуранту Андрею Гедзику по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как сказано в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), "установлена причастность к совершенному преступлению соучастника Гедзика, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск".
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
29 апреля, 02:11
В базе Росфинмониторинга указано, что Андрей Гедзик имеет гражданство Украины, он включён в список террористов.
Кроме того, остальным фигурантам - Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну -предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне
20 января, 07:09
 
МоскваУкраинаРоссияИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Войска РХБЗПроисшествия
 
 
