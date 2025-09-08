СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, в котором погиб Кириллов
СК РФ предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, в котором погиб Кириллов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение новому фигуранту Андрею Гедзику по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как сказано в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), "установлена причастность к совершенному преступлению соучастника Гедзика, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск".
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
29 апреля, 02:11
В базе Росфинмониторинга указано, что Андрей Гедзик имеет гражданство Украины, он включён в список террористов.
Кроме того, остальным фигурантам - Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну -предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне
20 января, 07:09