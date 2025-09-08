Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

https://ria.ru/20250908/novosibirsk-2040343049.html
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина. По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
