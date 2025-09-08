Рейтинг@Mail.ru
06:22 08.09.2025
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина. По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается в понедельник, 8 сентября, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А. И. Покрышкина.
По данным авиаузла, на прилет задерживаются авиарейсы из Иркутска, Владивостока, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Кызыла, Сочи, Усть-Каменогорска (Казахстан), Благовещенска, Новокузнецка, Мирного, Южно-Сахалинска и других городов.
НовосибирскИркутскВладивостокТолмачево (аэропорт)Общество
 
 
