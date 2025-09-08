https://ria.ru/20250908/niderlandy-2040385061.html

У Нидерландов начались проблемы с размещением украинских беженцев

У Нидерландов начались проблемы с размещением украинских беженцев

В муниципалитетах Нидерландов заканчиваются места для размещения украинских беженцев, центры для просителей убежища по всей стране переполнены, показало... РИА Новости, 08.09.2025

ГААГА, 8 сен - РИА Новости. В муниципалитетах Нидерландов заканчиваются места для размещения украинских беженцев, центры для просителей убежища по всей стране переполнены, показало исследование, проведенное радиостанцией BRN. Радиостанция опросила 20 крупнейших муниципалитетов страны, включая Амстердам, Гаагу, Роттердам, Утрехт, Эйндховен, Гронинген, Тилбург, Алмере, Бреду, Харлем и другие. В большинстве опрошенных муниципалитетов Нидерландов центры размещения украинских беженцев уже переполнены или близки к этому. По словам представителя муниципального района Зандстад, еженедельно в страну приезжает около 300 новых просителей убежища. Дефицит мест отмечается не только в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Утрехте, но и в Эйндховене, Лейдене, Амерсфорте, Тилбурге, Арнеме и других городах. В некоторых регионах стоит вопрос, смогут ли они сохранить текущее количество мест для размещения или расширить их. Так, в Утрехте в следующем году может исчезнуть половина мест из-за окончания аренды зданий и начала строительных работ. Тем не менее в ряде городов - Гронингене, Зволле, Неймегене, Бреде и Алмере - ситуация остаётся более стабильной. В настоящее время в Нидерландах проживают более 127 тысяч украинцев, имеющих право на жильё, медпомощь и образование по директиве ЕС о временной защите. Ее действие было продлено до марта 2027 года, однако муниципалитеты требуют ясности на более долгий срок. При этом городские власти жалуются на недостаточное финансирование для размещения украинцев. Так, размер компенсации за размещение беженцев с Украины сократился со 100 евро в 2022 году до 44 евро к настоящему моменту. Три четверти муниципалитетов заявляют, что средств недостаточно, а ограниченный бюджет мешает искать новые площадки для долгосрочного размещения. "Нужна срочная дополнительная поддержка от государства", - заявила член городского совета Гааги Мариэль Вавье. Амстердам и Гаага призывают к более справедливому распределению беженцев по стране и усилению роли государства в координации. В Гааге напомнили, что около 15% всех частных мест размещения украинцев в стране приходится именно на этот город. Если люди лишатся этих вариантов, муниципалитет будет обязан предоставить им жильё, что создаст дополнительную нагрузку на и без того ограниченные ресурсы.

