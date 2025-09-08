https://ria.ru/20250908/napadenie-2040369592.html

В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма

В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025

В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма

Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:33:00+03:00

2025-09-08T10:33:00+03:00

2025-09-08T10:33:00+03:00

происшествия

россия

пушкино

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным СМИ, на которые обратили внимание правоохранители, в Пушкино группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20250905/kemerovo-2039924073.html

россия

пушкино

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пушкино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)