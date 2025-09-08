Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
10:33 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/napadenie-2040369592.html
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным СМИ, на которые обратили внимание правоохранители, в Пушкино группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
происшествия, россия, пушкино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пушкино, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма

СК возбудил дело после нападения на настоятеля храма в Пушкино

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным СМИ, на которые обратили внимание правоохранители, в Пушкино группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
5 сентября, 11:16
В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете
В Кемерово мужчина напал на подростка с мачете
5 сентября, 11:16
 
Происшествия Россия Пушкино Московская область (Подмосковье) Александр Бастрыкин Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
