В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма - РИА Новости, 08.09.2025
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:33:00+03:00
2025-09-08T10:33:00+03:00
2025-09-08T10:33:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Группа мужчин напала на настоятеля храма в подмосковном Пушкино, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ. По данным СМИ, на которые обратили внимание правоохранители, в Пушкино группа мужчин напала на настоятеля храма после сделанного им замечания о нарушении общественного порядка. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
В Подмосковье группа мужчин напала на настоятеля храма
