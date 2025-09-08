https://ria.ru/20250908/naemniki-2040413184.html

NYT узнала, сколько американских наемников погибли в рядах ВСУ

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 90 американских наемников погибли на Украине, воюя за ВСУ, пишет газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, которые стремятся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм. "По меньшей мере 92 американца погибли в боях на Украине", - говорится в публикации. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

