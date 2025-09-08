https://ria.ru/20250908/most-2040418337.html
В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось более тысячи машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Число ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту машин с обеих сторон превысило 1,1 тысячи автомобилей , сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. С утра понедельника на въезд в Крым и на выезд с территории полуострова у моста очередей автомобилей не было. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении в 13.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
