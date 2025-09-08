Рейтинг@Mail.ru
19:30 08.09.2025
Королева универмага "Москва": как ей удалось выйти сухой из воды

© РИА Новости Фасад универмага "Москва"
Фасад универмага Москва
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в Дзен
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Москве начала 1960-х существовал универмаг-мечта. Он считался передовым и поражал изобилием ассортимента. Но за блеском витрин скрывалась другая история.
Возглавляла его Мария Коршилова. Официально — уважаемый директор и образцовый партийный работник, неофициально — хозяйка крупного подпольного бизнеса. Она вошла в уголовные хроники как фигурант одного из самых громких дел о коррупции в СССР.

Витрина социализма

Коршилова к моменту назначения в "Москву" уже была фигурой заметной, пишет журнал "Москвич". До этого она возглавляла ЦУМ, умела превращать витрины в произведения искусства и пользовалась уважением партийного руководства. У нее были связи, влияние и главное — амбиции.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин Отдел "Меха" в магазине ЦУМ
Отдел Меха в магазине ЦУМ
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Отдел "Меха" в магазине ЦУМ
Универмаг "Москва" открыли в 1963 году, и он сразу стал символом новой советской торговли. Магазин блистал новшествами: импортные кассы, передвижные прилавки, самообслуживание — все это выглядело как шаг в будущее. Сюда приходили не только за покупками, но и как на экскурсию, чтобы взглянуть на недосягаемые "западные образцы" внутри советского магазина.
Получив доступ к просторным подвалам универмага, Мария Федоровна сразу поняла, что здесь можно создать собственный "завод" по производству дефицита — нижнего белья, прикрытый официальной документацией. Так началась ее двойная жизнь.

Как вербовали соучастников

Вскоре у Коршиловой появился круг доверенных лиц. Один из первых — товаровед Борис Рейдель, знавший все тонкости трикотажного производства. Первые сделки казались скромными, но прибыль быстро росла.
© РИА Новости Фасад универмага "Москва"
Фасад универмага Москва
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фасад универмага "Москва"
Молодых продавщиц убеждали: "Хочешь, чтобы твой ребенок жил лучше? Чтобы у него были красивые игрушки?" Те, кто сомневался, слышали от Коршиловой: "Мы же не крадем, мы производим нужные вещи". Так в схему втягивались новые сотрудники.
Иерархия была четкой: на вершине — сама директор, ниже — начальники цехов, еще ниже — товароведы, продавцы, грузчики. Все получали свою долю и быстро привыкали к легким деньгам.
© РИА Новости / Александр Чепрунов Прядильный цех
Прядильный цех
© РИА Новости / Александр Чепрунов
Перейти в медиабанк
Прядильный цех

Двойная жизнь

В ее квартире на Кутузовском проспекте при обысках потом найдут килограммы золота, бриллианты, меха и импортные платья. Поговаривали, что даже дочь Брежнева, Галина, завидовала ее коллекции украшений.
Подпольное производство, как считают СМИ, сделало ее самой богатой женщиной СССР.
© РИА Новости / Я. Босин Вид на Кутузовский проспект и гостиницу "Украина"
Вид на Кутузовский проспект и гостиницу Украина
© РИА Новости / Я. Босин
Перейти в медиабанк
Вид на Кутузовский проспект и гостиницу "Украина"

Схема работы

Все было организовано безупречно. Сырье поступало двумя потоками: часть по линии Министерства торговли, другая часть — "излишки" от фабрик и поставщиков. Документы тщательно подделывались. Официальная продукция пошивочного цеха универмага шла в торговый зал, "левая" — продавалась из-под полы или отправлялась в другие магазины под видом импорта.
Порой отличить подделку от зарубежного оригинала было практически невозможно. Следствие позже оценит ущерб в фантастическую по тем временам сумму: 2,5 миллиона рублей.
© РИА Новости / Е. Стопалов Сотрудники милиции
Сотрудники милиции
© РИА Новости / Е. Стопалов
Перейти в медиабанк
Сотрудники милиции

Первый звонок

В ОБХСС поступило анонимное письмо: в "Москве" происходят странности, директор живет явно не по средствам. Сначала оперативники не торопились — слишком высоко стояла Коршилова. Но сигналов становилось больше. Наблюдение показало, что за неделю она тратила суммы, которые в несколько раз превышали ее месячную зарплату. Этого уже было достаточно, чтобы начать операцию.
Арестовали Марию Федоровну рано утром. В квартире нашли драгоценности и импорт. Но на допросах Коршилова проявила железное спокойствие.
"Расскажите о деятельности цеха", — требовал следователь. "Ничего не знаю", — отвечала она.
Так было на каждом допросе. Ей предъявляли документы с ее подписью, показания свидетелей, записи о выплатах. В ответ звучало одно: "Ничего не знаю". Эта тактика сводила следователей с ума, но делала ее почти неуязвимой.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич Сотрудники милиции
Сотрудники милиции
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Сотрудники милиции

Неожиданный финал

Казалось, улики против нее неопровержимы. Но дело приняло неожиданный оборот. Благодаря покровительству в верхах Коршилова избежала суда и прошла по делу лишь как свидетель. Кто вступился — до сих неизвестно.
Вместо нее на скамье подсудимых оказались начальники цехов. Их признали главными виновниками и приговорили к расстрелу. Коршилова же вскоре вернулась к руководящей должности — правда, уже не в "Москве", а в менее престижном магазине.
История оставила слишком много загадок. Где спрятаны все ценности Коршиловой? И кто за нее вступился? Как бы то ни было, в народной памяти она осталась как женщина, сумевшая построить подпольную империю, обмануть государство и выйти сухой из воды.
© РИА Новости / С. Соловьев В отделении милиции
В отделении милиции
© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в медиабанк
В отделении милиции
 
 
 
