Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора - РИА Новости, 08.09.2025
11:12 08.09.2025
Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москомархитектура за первые семь месяцев 2025 года оформила свыше 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения промышленных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За семь месяцев этого года выпущено свыше 400 ГПЗУ. Наибольшая активность наблюдалась во втором квартале 2025-го, когда было выдано почти 300 документов. Лидерами по числу выпущенных ГПЗУ стали Троицкий и Новомосковский административные округа – на них пришлось 40% градостроительных планов участков", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, в Северо-Западном и Юго-Западном округах суммарно оформили около 21% всех ГПЗУ, указывается в сообщении.Как отмечается в нем, свыше 60 ГПЗУ выданы по заявкам физлиц и индивидуальных предпринимателей.Оформить ГПЗУ в Москве можно с помощью сайта мэрии.
Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москомархитектура за первые семь месяцев 2025 года оформила свыше 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения промышленных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За семь месяцев этого года выпущено свыше 400 ГПЗУ. Наибольшая активность наблюдалась во втором квартале 2025-го, когда было выдано почти 300 документов. Лидерами по числу выпущенных ГПЗУ стали Троицкий и Новомосковский административные округа – на них пришлось 40% градостроительных планов участков", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Кроме того, в Северо-Западном и Юго-Западном округах суммарно оформили около 21% всех ГПЗУ, указывается в сообщении.
Как отмечается в нем, свыше 60 ГПЗУ выданы по заявкам физлиц и индивидуальных предпринимателей.
Оформить ГПЗУ в Москве можно с помощью сайта мэрии.
 
