https://ria.ru/20250908/moskva-2040078310.html

Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора

Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора - РИА Новости, 08.09.2025

Ефимов: в Москве оформили 400 градпланов участков для промсектора

Москомархитектура за первые семь месяцев 2025 года оформила свыше 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения промышленных объектов,... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:12:00+03:00

2025-09-08T11:12:00+03:00

2025-09-08T11:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москомархитектура за первые семь месяцев 2025 года оформила свыше 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения промышленных объектов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За семь месяцев этого года выпущено свыше 400 ГПЗУ. Наибольшая активность наблюдалась во втором квартале 2025-го, когда было выдано почти 300 документов. Лидерами по числу выпущенных ГПЗУ стали Троицкий и Новомосковский административные округа – на них пришлось 40% градостроительных планов участков", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, в Северо-Западном и Юго-Западном округах суммарно оформили около 21% всех ГПЗУ, указывается в сообщении.Как отмечается в нем, свыше 60 ГПЗУ выданы по заявкам физлиц и индивидуальных предпринимателей.Оформить ГПЗУ в Москве можно с помощью сайта мэрии.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы