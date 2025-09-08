Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 08.09.2025 (обновлено: 18:23 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/miroshnik-2040447188.html
Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ
Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ - РИА Новости, 08.09.2025
Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ
Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:18:00+03:00
2025-09-08T18:23:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
украина
сша
латинская америка
дональд трамп
джо байден
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967237033_0:45:1087:656_1920x0_80_0_0_2a3f5619cd60aa88118ebcc116c6d7b4.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.&quot;Количество американцев с начала СВО, с февраля 2022 года, уступало только полякам и на данный момент — колумбийцам&quot;, — рассказал он.Помимо участия наемников в боевых действиях, к конфликту имеют отношение американские фирмы, вербовавшие их в других странах, отметил дипломат."Активное участие принимают американские частные военные компании, которые организовывали вербовку на территориях Латинской Америки и в англосаксонских странах, инициируя подписание контрактов бывших профессионалов с украинскими ВСУ", — пояснил Мирошник.Сейчас количество американцев в ВСУ немного уменьшилось из-за более нейтральной позиции администрации Дональда Трампа по сравнению с офисом бывшего президента Джо Байдена."Но их роль в организации на протяжении прошедших трех лет поставок "серых гусей" отрицать невозможно. Они сыграли значимую роль в организации вот этого потока", — заключил Мирошник.Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского Музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила о гибели в зоне спецоперации как минимум 92 американских наемников. При этом с 2022 года на Украину могли отправиться до нескольких тысяч боевиков. Кроме того, со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, а также ветеранов, стремящихся возобновить карьеру, которая недоступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.Москва не раз заявляла, что считает наемников, прибывающих в зону СВО, законными целями. Минобороны сообщало, что киевский режим использует их как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Также отмечалось, что иностранный контингент массово покидает места дислокации, не выдерживая интенсивности боев.Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников отправляют кадровых военных.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040347342.html
https://ria.ru/20250906/ssha-2040142602.html
https://ria.ru/20250908/syrskiy-2040366514.html
украина
сша
латинская америка
колумбия
польша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967237033_0:0:1155:867_1920x0_80_0_0_1c256090a1e968ec65792c4ea9675f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина, сша, латинская америка, дональд трамп, джо байден, родион мирошник, колумбия, польша, мексика, наемники
Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Родион Мирошник, Специальная военная операция на Украине, Колумбия, Польша, Мексика, Наемники
Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ

Мирошник: каждый десятый иностранец в ВСУ имеет американское происхождение

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвовали в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвовали в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвовали в нападении на Курскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"Количество американцев с начала СВО, с февраля 2022 года, уступало только полякам и на данный момент — колумбийцам", — рассказал он.

Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Колумбии и Мексики обучались использованию ударных беспилотников в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Помимо участия наемников в боевых действиях, к конфликту имеют отношение американские фирмы, вербовавшие их в других странах, отметил дипломат.
"Активное участие принимают американские частные военные компании, которые организовывали вербовку на территориях Латинской Америки и в англосаксонских странах, инициируя подписание контрактов бывших профессионалов с украинскими ВСУ", — пояснил Мирошник.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
Вчера, 07:42
Сейчас количество американцев в ВСУ немного уменьшилось из-за более нейтральной позиции администрации Дональда Трампа по сравнению с офисом бывшего президента Джо Байдена.
"Но их роль в организации на протяжении прошедших трех лет поставок "серых гусей" отрицать невозможно. Они сыграли значимую роль в организации вот этого потока", — заключил Мирошник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского Музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила о гибели в зоне спецоперации как минимум 92 американских наемников. При этом с 2022 года на Украину могли отправиться до нескольких тысяч боевиков. Кроме того, со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, а также ветеранов, стремящихся возобновить карьеру, которая недоступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Министерство войны США: вперед в прошлое
6 сентября, 08:43
Москва не раз заявляла, что считает наемников, прибывающих в зону СВО, законными целями. Минобороны сообщало, что киевский режим использует их как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Также отмечалось, что иностранный контингент массово покидает места дислокации, не выдерживая интенсивности боев.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников отправляют кадровых военных.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампДжо БайденРодион МирошникКолумбияПольшаМексикаНаемники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала