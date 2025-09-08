Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ
Мирошник: каждый десятый иностранец в ВСУ имеет американское происхождение
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвовали в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвовали в нападении на Курскую область. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Количество американцев с начала СВО, с февраля 2022 года, уступало только полякам и на данный момент — колумбийцам", — рассказал он.
Как сообщали в российских силовых структурах, наемники из Колумбии и Мексики обучались использованию ударных беспилотников в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых боевиков подозревают во вступлении в ВСУ ради получения навыков пилотирования дронов, чтобы затем передать эти знания международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Помимо участия наемников в боевых действиях, к конфликту имеют отношение американские фирмы, вербовавшие их в других странах, отметил дипломат.
"Активное участие принимают американские частные военные компании, которые организовывали вербовку на территориях Латинской Америки и в англосаксонских странах, инициируя подписание контрактов бывших профессионалов с украинскими ВСУ", — пояснил Мирошник.
Сейчас количество американцев в ВСУ немного уменьшилось из-за более нейтральной позиции администрации Дональда Трампа по сравнению с офисом бывшего президента Джо Байдена.
"Но их роль в организации на протяжении прошедших трех лет поставок "серых гусей" отрицать невозможно. Они сыграли значимую роль в организации вот этого потока", — заключил Мирошник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского Музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила о гибели в зоне спецоперации как минимум 92 американских наемников. При этом с 2022 года на Украину могли отправиться до нескольких тысяч боевиков. Кроме того, со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, а также ветеранов, стремящихся возобновить карьеру, которая недоступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
Москва не раз заявляла, что считает наемников, прибывающих в зону СВО, законными целями. Минобороны сообщало, что киевский режим использует их как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Также отмечалось, что иностранный контингент массово покидает места дислокации, не выдерживая интенсивности боев.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников отправляют кадровых военных.
* Террористическая организация, запрещенная в России.