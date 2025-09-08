https://ria.ru/20250908/miroshnik-2040447188.html

Мирошник назвал число американских наемников в рядах ВСУ

Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 08.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967237033_0:45:1087:656_1920x0_80_0_0_2a3f5619cd60aa88118ebcc116c6d7b4.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Каждый десятый наемник в рядах ВСУ — американец, заявил РИА Новости посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Количество американцев с начала СВО, с февраля 2022 года, уступало только полякам и на данный момент — колумбийцам", — рассказал он.Помимо участия наемников в боевых действиях, к конфликту имеют отношение американские фирмы, вербовавшие их в других странах, отметил дипломат."Активное участие принимают американские частные военные компании, которые организовывали вербовку на территориях Латинской Америки и в англосаксонских странах, инициируя подписание контрактов бывших профессионалов с украинскими ВСУ", — пояснил Мирошник.Сейчас количество американцев в ВСУ немного уменьшилось из-за более нейтральной позиции администрации Дональда Трампа по сравнению с офисом бывшего президента Джо Байдена."Но их роль в организации на протяжении прошедших трех лет поставок "серых гусей" отрицать невозможно. Они сыграли значимую роль в организации вот этого потока", — заключил Мирошник.Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского Музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила о гибели в зоне спецоперации как минимум 92 американских наемников. При этом с 2022 года на Украину могли отправиться до нескольких тысяч боевиков. Кроме того, со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, а также ветеранов, стремящихся возобновить карьеру, которая недоступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.Москва не раз заявляла, что считает наемников, прибывающих в зону СВО, законными целями. Минобороны сообщало, что киевский режим использует их как "пушечное мясо", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Также отмечалось, что иностранный контингент массово покидает места дислокации, не выдерживая интенсивности боев.Представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что некоторые страны под видом наемников отправляют кадровых военных.* Террористическая организация, запрещенная в России.

