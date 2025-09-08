Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз - РИА Новости, 08.09.2025
18:36 08.09.2025
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз
Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
2025
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления.
"Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
