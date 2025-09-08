https://ria.ru/20250908/medvedev-2040512240.html

Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз

Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз - РИА Новости, 08.09.2025

Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз

Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T18:36:00+03:00

2025-09-08T18:36:00+03:00

2025-09-08T18:36:00+03:00

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729516503_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fc7c560fb0acadb2bb708bb304273a01.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241204/ssha-1987408816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф