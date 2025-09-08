https://ria.ru/20250908/medvedev-2040512240.html
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз - РИА Новости, 08.09.2025
Медведев призвал повысить качество системы мониторинга биологических угроз
Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Повышение качества системы мониторинга биологических угроз имеет особое значение для России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в понедельник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам, посвященное вопросам глобального потепления. "Особое значение имеет повышение качества действующей сегодня системы мониторинга биологических угроз", - сообщил Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
