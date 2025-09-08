https://ria.ru/20250908/makron-2040550742.html
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине
Политический крах президента Франции Эммануэля Макрона подрывает внешнюю политику всего Европейского союза, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политический крах президента Франции Эммануэля Макрона подрывает внешнюю политику всего Европейского союза, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Нестабильность во Франции также парализует внешнюю политику. Макрон возглавляет "Коалицию желающих", которая хочет отправить европейские войска на Украину , но он — "хромая утка". Европа хочет продемонстрировать силу, но Франция пока слабо продвигается вперед", — говорится в материале.Издание отмечает, что Макрону стоит признать свою несостоятельность и уйти в отставку, позволив французскому народу самостоятельно решать свою судьбу."Но он этого не сделает (не уйдет в отставку — Прим. ред.) Таким образом, Франция продолжает шататься – с неопределённым исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос", — заключается в тексте.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
