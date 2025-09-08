Рейтинг@Mail.ru
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине
22:29 08.09.2025 (обновлено: 22:30 08.09.2025)
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине - РИА Новости, 08.09.2025
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине
Политический крах президента Франции Эммануэля Макрона подрывает внешнюю политику всего Европейского союза, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 08.09.2025
в мире
украина
франция
европа
эммануэль макрон
нато
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политический крах президента Франции Эммануэля Макрона подрывает внешнюю политику всего Европейского союза, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Нестабильность во Франции также парализует внешнюю политику. Макрон возглавляет "Коалицию желающих", которая хочет отправить европейские войска на Украину , но он — "хромая утка". Европа хочет продемонстрировать силу, но Франция пока слабо продвигается вперед", — говорится в материале.Издание отмечает, что Макрону стоит признать свою несостоятельность и уйти в отставку, позволив французскому народу самостоятельно решать свою судьбу."Но он этого не сделает (не уйдет в отставку — Прим. ред.) Таким образом, Франция продолжает шататься – с неопределённым исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос", — заключается в тексте.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
франция
европа
в мире, украина, франция, европа, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, НАТО
"Хромая утка": в Германии резко ответили на план Макрона по Украине

BZ: Макрон ввергает Европу в хаос из-за своей несостоятельности

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Политический крах президента Франции Эммануэля Макрона подрывает внешнюю политику всего Европейского союза, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Нестабильность во Франции также парализует внешнюю политику. Макрон возглавляет "Коалицию желающих", которая хочет отправить европейские войска на Украину , но он — "хромая утка". Европа хочет продемонстрировать силу, но Франция пока слабо продвигается вперед", — говорится в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Мрачная пустота": на Западе запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:39
Издание отмечает, что Макрону стоит признать свою несостоятельность и уйти в отставку, позволив французскому народу самостоятельно решать свою судьбу.
"Но он этого не сделает (не уйдет в отставку — Прим. ред.) Таким образом, Франция продолжает шататься – с неопределённым исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос", — заключается в тексте.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Сотрудники парижской полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Потери будут считать в миллионах". Европе озвучили страшный прогноз
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияЕвропаЭммануэль МакронНАТО
 
 
