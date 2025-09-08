https://ria.ru/20250908/liven-2040416262.html

В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков

В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков - РИА Новости, 08.09.2025

В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков

Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T13:16:00+03:00

2025-09-08T13:16:00+03:00

2025-09-08T13:22:00+03:00

происшествия

россия

чита

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040417451_0:0:1027:577_1920x0_80_0_0_da0af9fc635d174dd4d5c94b48622ad6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. "В результате воздействия южного циклона и интенсивных дождей в Забайкальском крае произошел резкий подъем уровня воды в реке Чита. По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе Шишкино-Остров и девять приусадебных участков в селе Шишкино. Угрозы жизням людей нет. Эвакуация не потребовалась", - говорится в сообщении. Ожидается ухудшение гидрологической обстановки у дачных кооперативов, расположенных у реки Чита в районе города. Региональный главк МЧС развернёт в ближайшее время оперативный штаб на трассе "Амур", в готовности находятся аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и сводный отряд третьего пожарно-спасательного отряда, информирует ведомство.

https://ria.ru/20250908/tuman-2040380695.html

россия

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)