https://ria.ru/20250908/liven-2040416262.html
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков - РИА Новости, 08.09.2025
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:16:00+03:00
2025-09-08T13:16:00+03:00
2025-09-08T13:22:00+03:00
происшествия
россия
чита
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040417451_0:0:1027:577_1920x0_80_0_0_da0af9fc635d174dd4d5c94b48622ad6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. "В результате воздействия южного циклона и интенсивных дождей в Забайкальском крае произошел резкий подъем уровня воды в реке Чита. По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе Шишкино-Остров и девять приусадебных участков в селе Шишкино. Угрозы жизням людей нет. Эвакуация не потребовалась", - говорится в сообщении. Ожидается ухудшение гидрологической обстановки у дачных кооперативов, расположенных у реки Чита в районе города. Региональный главк МЧС развернёт в ближайшее время оперативный штаб на трассе "Амур", в готовности находятся аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и сводный отряд третьего пожарно-спасательного отряда, информирует ведомство.
https://ria.ru/20250908/tuman-2040380695.html
россия
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040417451_0:0:769:577_1920x0_80_0_0_7d7a40a095b1692115baa78738cc2a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чита, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Чита, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
В Читинском округе Забайкалья ливни подтопили 50 дачных участков