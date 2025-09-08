Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
13:16 08.09.2025 (обновлено: 13:22 08.09.2025)
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. "В результате воздействия южного циклона и интенсивных дождей в Забайкальском крае произошел резкий подъем уровня воды в реке Чита. По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе Шишкино-Остров и девять приусадебных участков в селе Шишкино. Угрозы жизням людей нет. Эвакуация не потребовалась", - говорится в сообщении. Ожидается ухудшение гидрологической обстановки у дачных кооперативов, расположенных у реки Чита в районе города. Региональный главк МЧС развернёт в ближайшее время оперативный штаб на трассе "Амур", в готовности находятся аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и сводный отряд третьего пожарно-спасательного отряда, информирует ведомство.
В Забайкалье из-за ливней подтопило 50 дачных участков

В Читинском округе Забайкалья ливни подтопили 50 дачных участков

© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramПоследствия ливней в Читинском округе Забайкалья. 8 сентября 2025
© Фото : МЧС Забайкальского края/Telegram
Последствия ливней в Читинском округе Забайкалья. 8 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни подтопили 50 дачных участков в Читинском округе Забайкалья, угрозы жизни людей нет, эвакуация населения не потребовалась, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
"В результате воздействия южного циклона и интенсивных дождей в Забайкальском крае произошел резкий подъем уровня воды в реке Чита. По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе Шишкино-Остров и девять приусадебных участков в селе Шишкино. Угрозы жизням людей нет. Эвакуация не потребовалась", - говорится в сообщении.
Ожидается ухудшение гидрологической обстановки у дачных кооперативов, расположенных у реки Чита в районе города. Региональный главк МЧС развернёт в ближайшее время оперативный штаб на трассе "Амур", в готовности находятся аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и сводный отряд третьего пожарно-спасательного отряда, информирует ведомство.
Утренний туман - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Подмосковье зафиксировали "радиационные" туманы
