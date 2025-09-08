Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, что он читает больше всего - РИА Новости, 08.09.2025
12:22 08.09.2025
Лавров рассказал, что он читает больше всего
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить за поэзией. "Читаю я в основном документы, к сожалению. Хотя нет, иногда и художественную литературу удается, но в основном я книжку беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я ее не открываю. Но очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы. Стараюсь следить за поэзией", - поделился Лавров, общаясь в понедельник со студентами МГИМО. Он отметил, что на 75 лет написал стихотворение для ректора МГИМО Анатолия Торкунова, а также добавил, что получил от своих друзей на собственный юбилей книгу его стихов, но она заканчивается 2004 годом, когда Лаврова назначили министром. "И я с тех пор только писал на юбилеи друзьям, такие домашние, знаете, домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в сочинение, уходила в поэзию, в том числе, которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках ", - отметил министр. Также Лавров поделился, что из музыки очень любит бардов - Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юрия Визбора. "Есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции. Очень много талантливых поэтов, чьи произведения кладут на музыку", - также рассказал министр.
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить за поэзией.
"Читаю я в основном документы, к сожалению. Хотя нет, иногда и художественную литературу удается, но в основном я книжку беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я ее не открываю. Но очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы. Стараюсь следить за поэзией", - поделился Лавров, общаясь в понедельник со студентами МГИМО.
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
21 марта, 10:59
Он отметил, что на 75 лет написал стихотворение для ректора МГИМО Анатолия Торкунова, а также добавил, что получил от своих друзей на собственный юбилей книгу его стихов, но она заканчивается 2004 годом, когда Лаврова назначили министром.
"И я с тех пор только писал на юбилеи друзьям, такие домашние, знаете, домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в сочинение, уходила в поэзию, в том числе, которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках ", - отметил министр.
Также Лавров поделился, что из музыки очень любит бардов - Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юрия Визбора.
"Есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции. Очень много талантливых поэтов, чьи произведения кладут на музыку", - также рассказал министр.
Лавров рассказал о реакции Запада на фото лидеров России, Китая и Индии
11:43
 
