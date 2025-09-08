https://ria.ru/20250908/lavrov-2040401276.html

Лавров рассказал, что он читает больше всего

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить за поэзией. "Читаю я в основном документы, к сожалению. Хотя нет, иногда и художественную литературу удается, но в основном я книжку беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я ее не открываю. Но очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы. Стараюсь следить за поэзией", - поделился Лавров, общаясь в понедельник со студентами МГИМО. Он отметил, что на 75 лет написал стихотворение для ректора МГИМО Анатолия Торкунова, а также добавил, что получил от своих друзей на собственный юбилей книгу его стихов, но она заканчивается 2004 годом, когда Лаврова назначили министром. "И я с тех пор только писал на юбилеи друзьям, такие домашние, знаете, домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в сочинение, уходила в поэзию, в том числе, которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках ", - отметил министр. Также Лавров поделился, что из музыки очень любит бардов - Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юрия Визбора. "Есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции. Очень много талантливых поэтов, чьи произведения кладут на музыку", - также рассказал министр.

