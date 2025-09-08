https://ria.ru/20250908/lavrov-2040401276.html
Лавров рассказал, что он читает больше всего
Лавров рассказал, что он читает больше всего - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров рассказал, что он читает больше всего
Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:22:00+03:00
2025-09-08T12:22:00+03:00
2025-09-08T12:22:00+03:00
россия
сергей лавров
анатолий торкунов
владимир высоцкий (автор песен)
мгимо
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поделился, что читает в основном документы, а на художественную литературу времени не хватает, но при этом министр старается следить за поэзией. "Читаю я в основном документы, к сожалению. Хотя нет, иногда и художественную литературу удается, но в основном я книжку беру, и она у меня лежит таким немым укором, что я ее не открываю. Но очень мало приходится читать, к сожалению, из художественной литературы. Стараюсь следить за поэзией", - поделился Лавров, общаясь в понедельник со студентами МГИМО. Он отметил, что на 75 лет написал стихотворение для ректора МГИМО Анатолия Торкунова, а также добавил, что получил от своих друзей на собственный юбилей книгу его стихов, но она заканчивается 2004 годом, когда Лаврова назначили министром. "И я с тех пор только писал на юбилеи друзьям, такие домашние, знаете, домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в сочинение, уходила в поэзию, в том числе, которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках ", - отметил министр. Также Лавров поделился, что из музыки очень любит бардов - Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Юрия Визбора. "Есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции. Очень много талантливых поэтов, чьи произведения кладут на музыку", - также рассказал министр.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
https://ria.ru/20250908/foto-2040392819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, анатолий торкунов, владимир высоцкий (автор песен), мгимо, политика
Россия, Сергей Лавров, Анатолий Торкунов, Владимир Высоцкий (автор песен), МГИМО, Политика
Лавров рассказал, что он читает больше всего
Лавров рассказал, что в основном читает документы