https://ria.ru/20250908/lavrov-2040376922.html
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:01:00+03:00
2025-09-08T11:01:00+03:00
2025-09-08T11:50:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
экономика
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.Он отметил, что диалог с США должен строиться посредством "честного, открытого обсуждения позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела"."И недопущение перерастания разногласий в конфликтную фазу, тем более горячую", - сказал Лавров.Чуть позже Лавров добавил, что совместное производство СПГ Россия и США могли бы проводить "как у нас, так и на Аляске"."У нас никогда не было каких-то непреодолимых проблем в отношениях с США. Всегда проблемы возникали из-за идеологии", - заключил министр.
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040376350.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, экономика, аляска
Россия, США, Сергей Лавров, Экономика, Аляска
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
Лавров: у РФ и США могут быть общие интересы, включая СПГ и работу в Арктике