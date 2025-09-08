Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
11:01 08.09.2025 (обновлено: 11:50 08.09.2025)
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.Он отметил, что диалог с США должен строиться посредством "честного, открытого обсуждения позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела"."И недопущение перерастания разногласий в конфликтную фазу, тем более горячую", - сказал Лавров.Чуть позже Лавров добавил, что совместное производство СПГ Россия и США могли бы проводить "как у нас, так и на Аляске"."У нас никогда не было каких-то непреодолимых проблем в отношениях с США. Всегда проблемы возникали из-за идеологии", - заключил министр.
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия видит перспективы в экономическом сотрудничестве с США, например, в производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент об этом говорил во Владивостоке, на Восточном экономическом форуме. Интересные перспективы, в том числе и в экономике. Производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске. И многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же", - сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
Он отметил, что диалог с США должен строиться посредством "честного, открытого обсуждения позиций друг друга и выявление совпадений, которые необходимо переводить в практические дела".
"И недопущение перерастания разногласий в конфликтную фазу, тем более горячую", - сказал Лавров.
Чуть позже Лавров добавил, что совместное производство СПГ Россия и США могли бы проводить "как у нас, так и на Аляске".
"У нас никогда не было каких-то непреодолимых проблем в отношениях с США. Всегда проблемы возникали из-за идеологии", - заключил министр.
Россия хочет равноправного сотрудничества с США, заявил Лавров
