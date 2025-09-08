https://ria.ru/20250908/lavrov-2040368694.html
Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров
Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров
Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.
Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров
