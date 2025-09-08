https://ria.ru/20250908/lavrov-2040368694.html

Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров

Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025

Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров

Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:31:00+03:00

2025-09-08T10:31:00+03:00

2025-09-08T10:39:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Россия не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость. ...Мы никого не собираемся игнорировать. Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в Российскую Федерацию и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО в понедельник.

https://ria.ru/20250907/lavrov-2040292870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, в мире, мгимо