https://ria.ru/20250908/kurgan-2040399275.html

Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода

Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода - РИА Новости, 08.09.2025

Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода

Пожилая жительница Кургана умерла в квартире жилого дома из-за сердечного приступа, на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий или для подбора другого РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:14:00+03:00

2025-09-08T12:14:00+03:00

2025-09-08T12:28:00+03:00

происшествия

курган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154945/86/1549458603_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_029fcd8d9922faa4995dba28194fba3c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Пожилая жительница Кургана умерла в квартире жилого дома из-за сердечного приступа, на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий или для подбора другого жилья для проживания ни она, ни ее родственники не обращались, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. Один из Telegram-каналов сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла, отмечается в сообщении. По данным горадминистрации, пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии. "Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной летального исхода стал сердечный приступ", - говорится в сообщении. По просьбе брата пенсионерки в декабре 2024 года специалистами административно-технической инспекции города Кургана жилье было обследовано, конструкции были признаны аварийными, уточняется в сообщении. Родственникам было предложено поставить женщину на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, подобрать помещение для проживания из помещений маневренного фонда горадминистрации, но ни сама гражданка, ни ее родственники данным предложением не воспользовались, отмечают власти. По данным пресс-службы, первоисточником фейковой информации о гибели пенсионерки от холода является СМИ, признанное иноагентом.

https://realty.ria.ru/20250721/rossija-2030462345.html

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курган