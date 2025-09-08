Рейтинг@Mail.ru
Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода
12:14 08.09.2025 (обновлено: 12:28 08.09.2025)
Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода
Курганские власти опровергли сообщения о гибели пенсионерки из-за холода
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Пожилая жительница Кургана умерла в квартире жилого дома из-за сердечного приступа, на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий или для подбора другого жилья для проживания ни она, ни ее родственники не обращались, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. Один из Telegram-каналов сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла, отмечается в сообщении. По данным горадминистрации, пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии. "Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной летального исхода стал сердечный приступ", - говорится в сообщении. По просьбе брата пенсионерки в декабре 2024 года специалистами административно-технической инспекции города Кургана жилье было обследовано, конструкции были признаны аварийными, уточняется в сообщении. Родственникам было предложено поставить женщину на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, подобрать помещение для проживания из помещений маневренного фонда горадминистрации, но ни сама гражданка, ни ее родственники данным предложением не воспользовались, отмечают власти. По данным пресс-службы, первоисточником фейковой информации о гибели пенсионерки от холода является СМИ, признанное иноагентом.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Пожилая жительница Кургана умерла в квартире жилого дома из-за сердечного приступа, на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий или для подбора другого жилья для проживания ни она, ни ее родственники не обращались, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Один из Telegram-каналов сообщил о том, что в Кургане зимой 82-летняя пенсионерка Светлана Митина, проживавшая в обветшалом доме, из которого отказалась уезжать, умерла от холода в собственной спальне. Зимой 2025 года сотрудники курганской администрации после обращений родственников и соседей пришли проверить условия ее жизни, но к тому времени пенсионерка умерла, отмечается в сообщении.
По данным горадминистрации, пенсионерка с просьбами о предоставлении жилья лично не обращалась, также во время осмотра ее жилья печь, с помощью которой оно отапливалось, была в рабочем состоянии.
"Согласно официальному заключению медико-судебной экспертизы, причиной летального исхода стал сердечный приступ", - говорится в сообщении.
По просьбе брата пенсионерки в декабре 2024 года специалистами административно-технической инспекции города Кургана жилье было обследовано, конструкции были признаны аварийными, уточняется в сообщении. Родственникам было предложено поставить женщину на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, подобрать помещение для проживания из помещений маневренного фонда горадминистрации, но ни сама гражданка, ни ее родственники данным предложением не воспользовались, отмечают власти.
По данным пресс-службы, первоисточником фейковой информации о гибели пенсионерки от холода является СМИ, признанное иноагентом.
Аварийный дом - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В России ежегодно признают аварийными 2,7 миллиона квадратных метров жилья
21 июля, 17:34
 
