Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

2025-09-08T09:12:00+03:00

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания."Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней", — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.Как указано пояснительной записке:Денонсировать конвенцию предложило правительство в конце августа. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, это не нанесет никакого ущерба гражданам, Россия остается приверженной обязательствам в области прав человека.

