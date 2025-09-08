Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток
Путин внес в ГД проект о денонсации Европейской конвенции по пыткам
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания.
"Проектом федерального закона предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней", — говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.
Москва подписала конвенцию в Страсбурге 28 февраля 1996 года, ратифицировала — 28 марта 1998-го.
Как указано пояснительной записке:
- Совет Европы блокировал процесс избрания нового представителя России в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания;
- полномочия предыдущего делегата истекли, в итоге Москва с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе мониторингового механизма;
- обращения по вопросу обеспечения представительства в комитете игнорировались.
Денонсировать конвенцию предложило правительство в конце августа. Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, это не нанесет никакого ущерба гражданам, Россия остается приверженной обязательствам в области прав человека.