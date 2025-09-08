Рейтинг@Mail.ru
Размер компенсации врачам за найм жилья пересчитают в Костромской области
Костромская область
Костромская область
 
15:49 08.09.2025
Размер компенсации врачам за найм жилья пересчитают в Костромской области
Размер компенсации врачам за найм жилья пересчитают в Костромской области - РИА Новости, 08.09.2025
Размер компенсации врачам за найм жилья пересчитают в Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил пересчитать размер компенсации врачам за найм жилья, сообщила пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 08.09.2025
КОСТРОМА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил пересчитать размер компенсации врачам за найм жилья, сообщила пресс-служба областной администрации. Сообщается, что на прошлой неделе губернатор Сергей Ситников встретился в областной клинической больнице с молодыми медиками, которые завершили целевое обучение и пришли работать в больницы региона. Начинающие специалисты рассказали, что многие из них сегодня снимают жилье. При этом, по их словам, сумма компенсации за найм квартир для врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций не индексировалась с 2015 года. Сегодня она составляется 8 тысяч рублей, однако за прошедшие годы стоимость аренды жилья значительно выросла. В понедельник губернатор поднял данный вопрос на еженедельном областном совещании. "Ставлю задачу решить вопрос с индексацией. Мы понимаем, что в области разная стоимость аренды жилья. Прошу максимум за две-три недели департамент здравоохранения и департамент финансов произвести расчеты, затем доложить на еженедельном совещании о тех решениях, которые мы должны принять", - поставил задачу Сергей Ситников. По данным областной администрации, в Костромской области компенсацию получали 414 врачей. Областной бюджет направил на эти цели 152 миллиона рублей. Ещё 97 врачей получали ежемесячные компенсации части затрат по ипотечному кредитованию. 111 медицинских работников обеспечены служебным жильем, из них 29 врачей проработали более десяти лет и получили служебные квартиры в собственность. Сергей Ситников регулярно проводит встречи с врачами и другими специалистами социальной сферы региона, обсуждает с людьми волнующие их вопросы и проблемы, отмечают в областной администрации. Итогом таких встреч становятся конкретные поручения и решения, направленные на улучшение жизни земляков, на развитие учреждений здравоохранения. В частности, оказана помощь в выделении земельного участка молодым врачам Парфеньевской больницы для строительства дома, приняты решения о повышении оплаты труда в здравоохранении и увеличении выплат студентам медвузов и ординаторам, заключившим целевые договоры.
костромская область
костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Размер компенсации врачам за найм жилья пересчитают в Костромской области

Власти Костромской области пересчитают размер компенсации врачам за найм жилья

КОСТРОМА, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил пересчитать размер компенсации врачам за найм жилья, сообщила пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что на прошлой неделе губернатор Сергей Ситников встретился в областной клинической больнице с молодыми медиками, которые завершили целевое обучение и пришли работать в больницы региона. Начинающие специалисты рассказали, что многие из них сегодня снимают жилье. При этом, по их словам, сумма компенсации за найм квартир для врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций не индексировалась с 2015 года. Сегодня она составляется 8 тысяч рублей, однако за прошедшие годы стоимость аренды жилья значительно выросла.
В понедельник губернатор поднял данный вопрос на еженедельном областном совещании.
"Ставлю задачу решить вопрос с индексацией. Мы понимаем, что в области разная стоимость аренды жилья. Прошу максимум за две-три недели департамент здравоохранения и департамент финансов произвести расчеты, затем доложить на еженедельном совещании о тех решениях, которые мы должны принять", - поставил задачу Сергей Ситников.
По данным областной администрации, в Костромской области компенсацию получали 414 врачей. Областной бюджет направил на эти цели 152 миллиона рублей. Ещё 97 врачей получали ежемесячные компенсации части затрат по ипотечному кредитованию. 111 медицинских работников обеспечены служебным жильем, из них 29 врачей проработали более десяти лет и получили служебные квартиры в собственность.
Сергей Ситников регулярно проводит встречи с врачами и другими специалистами социальной сферы региона, обсуждает с людьми волнующие их вопросы и проблемы, отмечают в областной администрации. Итогом таких встреч становятся конкретные поручения и решения, направленные на улучшение жизни земляков, на развитие учреждений здравоохранения. В частности, оказана помощь в выделении земельного участка молодым врачам Парфеньевской больницы для строительства дома, приняты решения о повышении оплаты труда в здравоохранении и увеличении выплат студентам медвузов и ординаторам, заключившим целевые договоры.
