Колумбийская армия сообщила о похищении 45 солдат
МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. В Колумбии 45 военнослужащих оказались в плену после нападения на армейское подразделение в департаменте Каука, сообщила Третья дивизия Национальной армии. "В рамках операции Персей-2 в каньоне Микай подразделение быстрого реагирования №4 подверглось нападению... В результате 45 военнослужащих остаются лишенными свободы в форме похищения", - говорится в коммюнике в блоге дивизии в соцсети Х. По данным военных, вечером в воскресенье около 600 человек, действовавших предположительно в координации с преступной структурой "Карлоса Патиньо", "воспрепятстовали развертыванию" армейского подразделения в районе Сан-Хуан-де-Микай, муниципалитет Эль-Тамбо. Согласно тексту заявления, вероятной целью нападения было сохранение контроля над маршрутами наркотрафика и незаконной добычи полезных ископаемых. Изначально в плену у гражданских лиц в каньоне Микай оказались 72 человека, но 27 из них, как сообщили в пресс-службе колумбийской армии, были оперативно эвакуированы. "Эти действия представляют собой грубые нарушения основных прав и Конституции, поскольку подпадают под такие статьи Уголовного кодекса, как похищение, участие в преступном сговоре, насилие в отношении представителя власти и препятствование выполнению государственных функций", - заявили в Третьей дивизии. Военные сообщили, что обратятся в компетентные органы для расследования произошедшего, и призвали местных жителей предоставлять информацию, которая позволит установить и привлечь к ответственности виновных. Президент Колумбии Густаво Петро также призвал отпустить военных и заявил о готовности начать диалог с жителями региона. "Крестьяне Микая знают, что настало время начать мирную замену посевов. Это шанс. Освободите солдат - это могут быть ваши дети. Дети Колумбии должны обниматься и переживать своих родителей. Комиссия для диалога готова, и это слово президента", - написал он в соцсети X. Каньон Микай в департаменте Каука находится на пути к Тихому океану и используется преступниками для поставок в порты кокаина и марихуаны из департаментов Каука и Нариньо. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
