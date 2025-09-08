https://ria.ru/20250908/khlebnikov-2040467181.html

Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников

Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников - РИА Новости, 08.09.2025

Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников

О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T19:15:00+03:00

2025-09-08T19:15:00+03:00

2025-09-08T19:15:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040506039_0:93:448:345_1920x0_80_0_0_4383dc67aac7270ca3a4799f8f143518.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел многие современные нам вещи. Неслучайно поэта называют русским Нострадамусом.Как Виктор стал ВелимиромОн родился 28 октября 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии. При рождении назвали Виктором, он был третьим ребенком в семье, позже родилось еще двое детей. Его сестра Вера Хлебникова в будущем станет художницей.Детство прошло в местности, которую одновременно населяли православные русские и буддисты-калмыки. Поэтому буддийская религия оказала на него влияние.После окончания Казанского университета поэт сблизился с символистами, а затем стал одной из ключевых фигур футуризма. И придумал себе оригинальный псевдоним Велимир, с которым вошел в историю."Русский дервиш"В 1916 году Хлебникова забрали в армию, где поэт был явно не на своем месте. При первом удобном случае он выпросил отпуск на пять месяцев и больше не возвращался, правда, и возвращаться было уже некуда: началась революция.Хлебников сразу поехал в самую гущу событий, в Петроград, где принимал активнейшее участие в культурной жизни.Потом ездил по всей России, а в 1921-м, когда в Иране были попытки установить советскую власть, отправился туда. Местные прозвали его "русским дервишем".Уже через год Хлебников был парализован от неизвестной болезни и 28 июня 1922-го скончался."Закон Времени"У Хлебникова была выстроена целая система, по которой он пытался предсказывать будущее.Поэт свято верил, что история циклична, а события в мире привязаны к определенным числам. Он мог часами сидеть и сверять исторические даты, чтобы понять будущее и предотвратить грядущие трагедии. Его "Закон Времени" основан на математических вычислениях.Он предсказал революцию. В труде "Учитель и Ученик" 1912-го Хлебников написал: "Не стоит ли ждать падения государства в 1917 году?"По цензурным соображениям он не стал писать, что речь идет о Российском государстве. Это далеко не единственная дата, которую предсказал футурист.Он предсказал борьбу за независимость в Африке и отделение Египта от Британской империи. Предвидел он и свою смерть, однажды отметив: "Люди моей задачи часто умирают в 37 лет".Ошибся поэт всего на год, умерев в 36."Это не люди и не боги"У Велимира Хлебникова есть стихотворение 1919-го, которое называется "Война в мышеловке". Там упоминается выгоревший земной шар.Некоторые специалисты предполагают, что речь шла об уменьшении озонового слоя и таянии ледников.Встречаются у поэта и такие строки: Это не люди, не боги, не жизни,Ведь в треугольниках — сумрак души!Это над людом в сумрачной тризнеТеней и углов Пифагора ковши.Весьма возможно, что речь тут идет об искусственном интеллекте.В работе "Радио будущего" Хлебников поразительно точно описывает принцип работы интернета и даже употребляет слово "паутина"."Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество", — предсказывал поэт.По радио, согласно Хлебникову, передаются не только слова, но и тексты, музыка, изображения, причем слушатели могут сами отправлять сообщения.Для нас это бытовая рутина, но в 1921 году слова поэта звучали невероятно.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60