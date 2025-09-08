Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел многие современные нам вещи. Неслучайно поэта называют русским Нострадамусом.
Как Виктор стал Велимиром
Он родился 28 октября 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии. При рождении назвали Виктором, он был третьим ребенком в семье, позже родилось еще двое детей. Его сестра Вера Хлебникова в будущем станет художницей.
Детство прошло в местности, которую одновременно населяли православные русские и буддисты-калмыки. Поэтому буддийская религия оказала на него влияние.
После окончания Казанского университета поэт сблизился с символистами, а затем стал одной из ключевых фигур футуризма. И придумал себе оригинальный псевдоним Велимир, с которым вошел в историю.
"Русский дервиш"
В 1916 году Хлебникова забрали в армию, где поэт был явно не на своем месте. При первом удобном случае он выпросил отпуск на пять месяцев и больше не возвращался, правда, и возвращаться было уже некуда: началась революция.
Хлебников сразу поехал в самую гущу событий, в Петроград, где принимал активнейшее участие в культурной жизни.
Потом ездил по всей России, а в 1921-м, когда в Иране были попытки установить советскую власть, отправился туда. Местные прозвали его "русским дервишем".
Уже через год Хлебников был парализован от неизвестной болезни и 28 июня 1922-го скончался.
"Закон Времени"
У Хлебникова была выстроена целая система, по которой он пытался предсказывать будущее.
Поэт свято верил, что история циклична, а события в мире привязаны к определенным числам. Он мог часами сидеть и сверять исторические даты, чтобы понять будущее и предотвратить грядущие трагедии. Его "Закон Времени" основан на математических вычислениях.
Он предсказал революцию. В труде "Учитель и Ученик" 1912-го Хлебников написал: "Не стоит ли ждать падения государства в 1917 году?"
По цензурным соображениям он не стал писать, что речь идет о Российском государстве. Это далеко не единственная дата, которую предсказал футурист.
Он предсказал борьбу за независимость в Африке и отделение Египта от Британской империи. Предвидел он и свою смерть, однажды отметив: "Люди моей задачи часто умирают в 37 лет".
Ошибся поэт всего на год, умерев в 36.
"Это не люди и не боги"
У Велимира Хлебникова есть стихотворение 1919-го, которое называется "Война в мышеловке". Там упоминается выгоревший земной шар.
Некоторые специалисты предполагают, что речь шла об уменьшении озонового слоя и таянии ледников.
Встречаются у поэта и такие строки:
Это не люди, не боги, не жизни,
Ведь в треугольниках — сумрак души!
Это над людом в сумрачной тризне
Теней и углов Пифагора ковши.
Весьма возможно, что речь тут идет об искусственном интеллекте.
В работе "Радио будущего" Хлебников поразительно точно описывает принцип работы интернета и даже употребляет слово "паутина".
"Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество", — предсказывал поэт.
По радио, согласно Хлебникову, передаются не только слова, но и тексты, музыка, изображения, причем слушатели могут сами отправлять сообщения.
Для нас это бытовая рутина, но в 1921 году слова поэта звучали невероятно.
