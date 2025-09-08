Рейтинг@Mail.ru
Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/khlebnikov-2040467181.html
Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников
Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников - РИА Новости, 08.09.2025
Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников
О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:15:00+03:00
2025-09-08T19:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040506039_0:93:448:345_1920x0_80_0_0_4383dc67aac7270ca3a4799f8f143518.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел многие современные нам вещи. Неслучайно поэта называют русским Нострадамусом.Как Виктор стал ВелимиромОн родился 28 октября 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии. При рождении назвали Виктором, он был третьим ребенком в семье, позже родилось еще двое детей. Его сестра Вера Хлебникова в будущем станет художницей.Детство прошло в местности, которую одновременно населяли православные русские и буддисты-калмыки. Поэтому буддийская религия оказала на него влияние.После окончания Казанского университета поэт сблизился с символистами, а затем стал одной из ключевых фигур футуризма. И придумал себе оригинальный псевдоним Велимир, с которым вошел в историю."Русский дервиш"В 1916 году Хлебникова забрали в армию, где поэт был явно не на своем месте. При первом удобном случае он выпросил отпуск на пять месяцев и больше не возвращался, правда, и возвращаться было уже некуда: началась революция.Хлебников сразу поехал в самую гущу событий, в Петроград, где принимал активнейшее участие в культурной жизни.Потом ездил по всей России, а в 1921-м, когда в Иране были попытки установить советскую власть, отправился туда. Местные прозвали его "русским дервишем".Уже через год Хлебников был парализован от неизвестной болезни и 28 июня 1922-го скончался."Закон Времени"У Хлебникова была выстроена целая система, по которой он пытался предсказывать будущее.Поэт свято верил, что история циклична, а события в мире привязаны к определенным числам. Он мог часами сидеть и сверять исторические даты, чтобы понять будущее и предотвратить грядущие трагедии. Его "Закон Времени" основан на математических вычислениях.Он предсказал революцию. В труде "Учитель и Ученик" 1912-го Хлебников написал: "Не стоит ли ждать падения государства в 1917 году?"По цензурным соображениям он не стал писать, что речь идет о Российском государстве. Это далеко не единственная дата, которую предсказал футурист.Он предсказал борьбу за независимость в Африке и отделение Египта от Британской империи. Предвидел он и свою смерть, однажды отметив: "Люди моей задачи часто умирают в 37 лет".Ошибся поэт всего на год, умерев в 36."Это не люди и не боги"У Велимира Хлебникова есть стихотворение 1919-го, которое называется "Война в мышеловке". Там упоминается выгоревший земной шар.Некоторые специалисты предполагают, что речь шла об уменьшении озонового слоя и таянии ледников.Встречаются у поэта и такие строки: Это не люди, не боги, не жизни,Ведь в треугольниках — сумрак души!Это над людом в сумрачной тризнеТеней и углов Пифагора ковши.Весьма возможно, что речь тут идет об искусственном интеллекте.В работе "Радио будущего" Хлебников поразительно точно описывает принцип работы интернета и даже употребляет слово "паутина"."Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество", — предсказывал поэт.По радио, согласно Хлебникову, передаются не только слова, но и тексты, музыка, изображения, причем слушатели могут сами отправлять сообщения.Для нас это бытовая рутина, но в 1921 году слова поэта звучали невероятно.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040506039_0:73:448:409_1920x0_80_0_0_2701d7b3e0aae14ee0e367eea723390b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Знал про интернет и революцию: что предсказывал Велимир Хлебников

© Public domainПоэт Велимир Хлебников
Поэт Велимир Хлебников - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Public domain
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. О его предсказаниях вспоминают нечасто — по большей части Велимиру Хлебникову отдают должное как поэту и реформатору стихотворного языка. Но именно он предвидел многие современные нам вещи. Неслучайно поэта называют русским Нострадамусом.

Как Виктор стал Велимиром

Он родился 28 октября 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской губернии. При рождении назвали Виктором, он был третьим ребенком в семье, позже родилось еще двое детей. Его сестра Вера Хлебникова в будущем станет художницей.
Детство прошло в местности, которую одновременно населяли православные русские и буддисты-калмыки. Поэтому буддийская религия оказала на него влияние.
© Public domainВелимир Хлебников в 1913 году
Велимир Хлебников в 1913 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Public domain
Велимир Хлебников в 1913 году
После окончания Казанского университета поэт сблизился с символистами, а затем стал одной из ключевых фигур футуризма. И придумал себе оригинальный псевдоним Велимир, с которым вошел в историю.

"Русский дервиш"

В 1916 году Хлебникова забрали в армию, где поэт был явно не на своем месте. При первом удобном случае он выпросил отпуск на пять месяцев и больше не возвращался, правда, и возвращаться было уже некуда: началась революция.
© Public domainВелимир Хлебников в армии в 1916 году
Велимир Хлебников в армии в 1916 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Public domain
Велимир Хлебников в армии в 1916 году
Хлебников сразу поехал в самую гущу событий, в Петроград, где принимал активнейшее участие в культурной жизни.
Потом ездил по всей России, а в 1921-м, когда в Иране были попытки установить советскую власть, отправился туда. Местные прозвали его "русским дервишем".
Уже через год Хлебников был парализован от неизвестной болезни и 28 июня 1922-го скончался.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСолдаты первого пулеметного батальона, перешедшие на сторону большевиков
Солдаты первого пулеметного батальона, перешедшие на сторону большевиков - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Солдаты первого пулеметного батальона, перешедшие на сторону большевиков

"Закон Времени"

У Хлебникова была выстроена целая система, по которой он пытался предсказывать будущее.
Поэт свято верил, что история циклична, а события в мире привязаны к определенным числам. Он мог часами сидеть и сверять исторические даты, чтобы понять будущее и предотвратить грядущие трагедии. Его "Закон Времени" основан на математических вычислениях.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Звездная азбука" Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича
Звездная азбука Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Звездная азбука" Велимира Хлебникова в кубиках Петра Митурича
Он предсказал революцию. В труде "Учитель и Ученик" 1912-го Хлебников написал: "Не стоит ли ждать падения государства в 1917 году?"
По цензурным соображениям он не стал писать, что речь идет о Российском государстве. Это далеко не единственная дата, которую предсказал футурист.
Он предсказал борьбу за независимость в Африке и отделение Египта от Британской империи. Предвидел он и свою смерть, однажды отметив: "Люди моей задачи часто умирают в 37 лет".
Ошибся поэт всего на год, умерев в 36.
© Public domainЕгипетская полиция сражается против британских подразделений в битве за Исмалию
Египетская полиция сражается против британских подразделений в битве за Исмалию - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Public domain
Египетская полиция сражается против британских подразделений в битве за Исмалию

"Это не люди и не боги"

У Велимира Хлебникова есть стихотворение 1919-го, которое называется "Война в мышеловке". Там упоминается выгоревший земной шар.
Некоторые специалисты предполагают, что речь шла об уменьшении озонового слоя и таянии ледников.
Встречаются у поэта и такие строки:
Это не люди, не боги, не жизни,
Ведь в треугольниках сумрак души!
Это над людом в сумрачной тризне
Теней и углов Пифагора ковши.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоэт Велимир Хлебников
Поэт Велимир Хлебников - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Поэт Велимир Хлебников
Весьма возможно, что речь тут идет об искусственном интеллекте.
В работе "Радио будущего" Хлебников поразительно точно описывает принцип работы интернета и даже употребляет слово "паутина".
"Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество", — предсказывал поэт.
По радио, согласно Хлебникову, передаются не только слова, но и тексты, музыка, изображения, причем слушатели могут сами отправлять сообщения.
Для нас это бытовая рутина, но в 1921 году слова поэта звучали невероятно.
CC BY-SA 3.0 / Stasa16 / Могила В. Хлебникова на Новодевичьем кладбищеМогила В. Хлебникова на Новодевичьем кладбище
Могила В. Хлебникова на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Stasa16 / Могила В. Хлебникова на Новодевичьем кладбище
Могила В. Хлебникова на Новодевичьем кладбище
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала