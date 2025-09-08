Рейтинг@Mail.ru
Около администрации подмосковных Химок обновили доску почета - РИА Новости, 08.09.2025
16:37 08.09.2025
Около администрации подмосковных Химок обновили доску почета
Около администрации подмосковных Химок обновили доску почета
Доску почета обновили на площади у здания администрации городского округа Химки, на объекте разместили портреты 30 жителей, внесших вклад в развитие... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Доску почета обновили на площади у здания администрации городского округа Химки, на объекте разместили портреты 30 жителей, внесших вклад в развитие муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Среди жителей округа, чьи портреты появились на доске, – педагоги, медики, работники сферы культуры, сотрудники предприятий и организаций, участники специальной военной операции. Их имена утвердили во время заседания совета депутатов. В пресс-службе отметили, что доску почета традиционно обновляют ко Дню города. В числе граждан, чьи имена внесли на доску, – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея №21 Наталия Никоноркина, глава отделения ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров и заслуженный работник культуры Московской области Валентина Чудина. Ранее в пресс-службе сообщили, что после перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка администрация инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиц.
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Около администрации подмосковных Химок обновили доску почета

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Доску почета обновили на площади у здания администрации городского округа Химки, на объекте разместили портреты 30 жителей, внесших вклад в развитие муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Среди жителей округа, чьи портреты появились на доске, – педагоги, медики, работники сферы культуры, сотрудники предприятий и организаций, участники специальной военной операции. Их имена утвердили во время заседания совета депутатов. В пресс-службе отметили, что доску почета традиционно обновляют ко Дню города.
В числе граждан, чьи имена внесли на доску, – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея №21 Наталия Никоноркина, глава отделения ассоциации ветеранов СВО в Химках Александр Александров и заслуженный работник культуры Московской области Валентина Чудина.
Ранее в пресс-службе сообщили, что после перекрытия дороги на улице Совхозная собственником земельного участка администрация инициировала процедуру установления сервитута в пользу неограниченного круга лиц.
Заголовок открываемого материала