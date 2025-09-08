https://ria.ru/20250908/kazakhstan-2040524234.html

Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане

Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане - РИА Новости, 08.09.2025

Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане

Реформа парламента в Казахстане неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии полномочий в различных ветвях власти, заявил РИА Новости казахстанский... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T19:14:00+03:00

2025-09-08T19:14:00+03:00

2025-09-08T19:14:00+03:00

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939437157_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2ee788938913647b5c710d355cc7c71f.jpg

АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Реформа парламента в Казахстане неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии полномочий в различных ветвях власти, заявил РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев. Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием к народу, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. "Формирование однопалатного парламента повлечёт за собой изменения во многих конституционных статьях и законах, что потребует глубокую правовую аналитическую работу. Реформа одной из ключевых ветвей власти неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии многих полномочий", - сказал казахстанский политолог. Байгалиев добавил, что реформе будет предшествовать беспрецедентно длинное для казахстанского политического поля общественное и экспертное обсуждение, никогда ранее подобные реформы не анонсировались настолько заранее. Он отметил, что чаще всего институциональные изменения в Казахстане были либо неожиданностью для истеблишмента, либо продвигались на коротком уведомлении в несколько месяцев. По мнению политолога, Казахстан находится в нулевой точке реформы и ещё невозможно судить о том, какой именно баланс между ветвями власти сформируется через два года, на это будут влиять многие факторы: запрос широкого электората, согласования внутри управленческого аппарата, мировая конъюнктура. "Любой социально-экономический или политический поворот на этом долгом пути может повлиять на принятие окончательных решений", - отметил эксперт. Он считает, что идея однопалатного парламента будет иметь широкую поддержку на референдуме, так как электорату всегда нравятся идеи по сокращению государственных структур и затрат на их содержание.

https://ria.ru/20250907/tramp-2040307736.html

https://ria.ru/20250905/gaz-2039913491.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев