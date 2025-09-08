https://ria.ru/20250908/kazakhstan-2040524234.html
Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане
Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане - РИА Новости, 08.09.2025
Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане
Реформа парламента в Казахстане неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии полномочий в различных ветвях власти, заявил РИА Новости казахстанский... РИА Новости, 08.09.2025
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Реформа парламента в Казахстане неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии полномочий в различных ветвях власти, заявил РИА Новости казахстанский политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев. Ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием к народу, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. Он заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным. Казахстанский лидер объявил, что в 2027 году может пройти референдум по парламентской реформе, будут внесены изменения в конституцию. Токаев отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам. "Формирование однопалатного парламента повлечёт за собой изменения во многих конституционных статьях и законах, что потребует глубокую правовую аналитическую работу. Реформа одной из ключевых ветвей власти неизбежно приведёт к перераспределению и ревизии многих полномочий", - сказал казахстанский политолог. Байгалиев добавил, что реформе будет предшествовать беспрецедентно длинное для казахстанского политического поля общественное и экспертное обсуждение, никогда ранее подобные реформы не анонсировались настолько заранее. Он отметил, что чаще всего институциональные изменения в Казахстане были либо неожиданностью для истеблишмента, либо продвигались на коротком уведомлении в несколько месяцев. По мнению политолога, Казахстан находится в нулевой точке реформы и ещё невозможно судить о том, какой именно баланс между ветвями власти сформируется через два года, на это будут влиять многие факторы: запрос широкого электората, согласования внутри управленческого аппарата, мировая конъюнктура. "Любой социально-экономический или политический поворот на этом долгом пути может повлиять на принятие окончательных решений", - отметил эксперт. Он считает, что идея однопалатного парламента будет иметь широкую поддержку на референдуме, так как электорату всегда нравятся идеи по сокращению государственных структур и затрат на их содержание.
Эксперт рассказал о последствиях реформы парламента в Казахстане
Байгалиев: реформа парламента Казахстана приведет к перераспределению полномочий
