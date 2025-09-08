Рейтинг@Mail.ru
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана
23:52 08.09.2025 (обновлено: 23:58 08.09.2025)
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что вернулся на родину после освобождения из заключения в Афганистане."Сижу в аэропорту "Шереметьево" на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес", - написал он в своем Telegram-канале.Это первая запись с 19 июля, когда сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН сообщил, что его задержали в Кундузе за попытку контрабанды украшений и везут в Кабул.Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что вернулся на родину после освобождения из заключения в Афганистане.
"Сижу в аэропорту "Шереметьево" на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес", - написал он в своем Telegram-канале.
Это первая запись с 19 июля, когда сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН сообщил, что его задержали в Кундузе за попытку контрабанды украшений и везут в Кабул.
Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.
Российский этнограф Святослав Каверин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Связи с Кавериным за время его задержания не было, сообщила его мама
Вчера, 23:05
 
