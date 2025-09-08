https://ria.ru/20250908/kaverin-2040557376.html

Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что вернулся на родину после освобождения из заключения в Афганистане."Сижу в аэропорту "Шереметьево" на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес", - написал он в своем Telegram-канале.Это первая запись с 19 июля, когда сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН сообщил, что его задержали в Кундузе за попытку контрабанды украшений и везут в Кабул.Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.

