Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана - РИА Новости, 08.09.2025
Каверин сообщил, что прибыл в Москву после освобождения из Афганистана
Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что вернулся на родину после освобождения из заключения в Афганистане. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T23:52:00+03:00
2025-09-08T23:52:00+03:00
2025-09-08T23:58:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что вернулся на родину после освобождения из заключения в Афганистане."Сижу в аэропорту "Шереметьево" на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес", - написал он в своем Telegram-канале.Это первая запись с 19 июля, когда сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН сообщил, что его задержали в Кундузе за попытку контрабанды украшений и везут в Кабул.Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.
