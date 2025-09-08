Рейтинг@Mail.ru
Связи с Кавериным за время его задержания не было, сообщила его мама - РИА Новости, 08.09.2025
23:05 08.09.2025
Связи с Кавериным за время его задержания не было, сообщила его мама
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Связи с российским этнографом Святославом Кавериным за время его задержания в Афганистане не было, рассказала РИА Новости мама ученого Татьяна Каверина. "Единственное, что мы знаем - 17 августа состоялся консульский визит к Святославу, то есть через месяц после задержания. Я просила, посещая неоднократно посольство Афганистана, позволить мне переговорить с сыном. Вроде бы они не отказывались, но так эта возможность мне предоставлена не была", - сказала она. Как отметила собеседница агентства, за время задержания Святослава к ней обращались со словами поддержки его друзья и коллеги, в том числе ходившие с ней в посольство Афганистана. "Благодаря этой ситуации, нет худа без добра, я узнала, какие люди Святослава поддерживали, его окружали. Я узнала его коллег очень многих, его друзей... Они ходили вместе со мной в посольство неоднократно, помогали писать обращения, письма отправлять. Такая поддержка, такой костяк, группа у нас активная была. Если бы не они, я не знаю, что было бы", - добавила мама ученого. Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул". Каверин также сообщил, что изредка получает свой телефон.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Связи с российским этнографом Святославом Кавериным за время его задержания в Афганистане не было, рассказала РИА Новости мама ученого Татьяна Каверина.
"Единственное, что мы знаем - 17 августа состоялся консульский визит к Святославу, то есть через месяц после задержания. Я просила, посещая неоднократно посольство Афганистана, позволить мне переговорить с сыном. Вроде бы они не отказывались, но так эта возможность мне предоставлена не была", - сказала она.
Как отметила собеседница агентства, за время задержания Святослава к ней обращались со словами поддержки его друзья и коллеги, в том числе ходившие с ней в посольство Афганистана.
"Благодаря этой ситуации, нет худа без добра, я узнала, какие люди Святослава поддерживали, его окружали. Я узнала его коллег очень многих, его друзей... Они ходили вместе со мной в посольство неоднократно, помогали писать обращения, письма отправлять. Такая поддержка, такой костяк, группа у нас активная была. Если бы не они, я не знаю, что было бы", - добавила мама ученого.
Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило РИА Новости, что Каверин вылетел в Россию рейсовым бортом. Дипмиссия отметила, что его освобождение стало результатом кропотливой работы.
Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул". Каверин также сообщил, что изредка получает свой телефон.
