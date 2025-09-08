Рейтинг@Mail.ru
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник - РИА Новости, 08.09.2025
20:11 08.09.2025
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник - РИА Новости, 08.09.2025
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник
Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА РИА Новости, 08.09.2025
афганистан
кундуз (провинция)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА Новости два информированных источника. "Летит в Москву", - сказал один из них. По его словам, россиянин послал голосовое сообщение родственникам после освобождения. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул".
афганистан
кундуз (провинция)
афганистан, кундуз (провинция)
Афганистан, Кундуз (провинция)
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник

Каверин в понедельник вернется в Россию после пребывания под стражей в Кабуле

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА Новости два информированных источника.
"Летит в Москву", - сказал один из них.
По его словам, россиянин послал голосовое сообщение родственникам после освобождения.
Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул".
Российский этнограф Святослав Каверин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Посольство России в Кабуле отреагировало на задержание этнографа Каверина
20 июля, 20:51
 
АфганистанКундуз (провинция)
 
 
