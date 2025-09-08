https://ria.ru/20250908/kaverin-2040537827.html
Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник
Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА Новости два информированных источника. "Летит в Москву", - сказал один из них. По его словам, россиянин послал голосовое сообщение родственникам после освобождения. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул".
