https://ria.ru/20250908/kaverin-2040537827.html

Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник

Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник - РИА Новости, 08.09.2025

Каверин в понедельник вернется в Россию из Афганистана, сообщает источник

Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T20:11:00+03:00

2025-09-08T20:11:00+03:00

2025-09-08T20:11:00+03:00

афганистан

кундуз (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030306727_0:316:959:855_1920x0_80_0_0_ecfe1e93be881a7f1d9a1a294cead936.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский этнограф Святослав Каверин, как ожидается, в понедельник вернется на родину после полутора месяцев пребывания под стражей в Афганистане, сообщили РИА Новости два информированных источника. "Летит в Москву", - сказал один из них. По его словам, россиянин послал голосовое сообщение родственникам после освобождения. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений, сейчас везут в Кабул".

https://ria.ru/20250720/rossiya-2030307894.html

афганистан

кундуз (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, кундуз (провинция)