https://ria.ru/20250908/kadyrov-2040341168.html
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию - РИА Новости, 08.09.2025
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, верит ли он в успех переговоров с США по Украине, заявил, что не думает, что у президента США... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:24:00+03:00
2025-09-08T05:24:00+03:00
2025-09-08T05:25:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, верит ли он в успех переговоров с США по Украине, заявил, что не думает, что у президента США Дональда Трампа есть какое-то решение, которое устроило бы Россию. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", - сказал глава Чечни в интервью агентству.
https://ria.ru/20250904/zajavivshij-2039567584.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:478:2049:2014_1920x0_80_0_0_9cd1ea7a90ba9b32a2c9faf176a47bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, рамзан кадыров
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Рамзан Кадыров
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение по Украине, которое устроит Россию