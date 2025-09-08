Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию

https://ria.ru/20250908/kadyrov-2040341168.html

ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, верит ли он в успех переговоров с США по Украине, заявил, что не думает, что у президента США Дональда Трампа есть какое-то решение, которое устроило бы Россию. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", - сказал глава Чечни в интервью агентству.

