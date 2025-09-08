Рейтинг@Mail.ru
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию - РИА Новости, 08.09.2025
05:24 08.09.2025 (обновлено: 05:25 08.09.2025)
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
Кадыров не верит, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, верит ли он в успех переговоров с США по Украине, заявил, что не думает, что у президента США Дональда Трампа есть какое-то решение, которое устроило бы Россию. Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. "Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", - сказал глава Чечни в интервью агентству.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, рамзан кадыров
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 8 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, верит ли он в успех переговоров с США по Украине, заявил, что не думает, что у президента США Дональда Трампа есть какое-то решение, которое устроило бы Россию.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
"Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", - сказал глава Чечни в интервью агентству.
Трамп объяснил свой подход к переговорам по украинскому конфликту
