Израиль выбрал тактику перманентной войны, считает эксперт

Правительство Израиля в ситуации с Палестиной выбрало тактику перманентной войны, так как ее приостановка актуализирует коррупционное расследование в отношении... РИА Новости, 08.09.2025

БАКУ, 8 сен – РИА Новости. Правительство Израиля в ситуации с Палестиной выбрало тактику перманентной войны, так как ее приостановка актуализирует коррупционное расследование в отношении семьи премьера Биньямина Нетаньяху и поставит под вопрос его пребывание у власти, заявил РИА Новости член Российско-Азербайджанского экспертного совета, специалист по международным конфликтам Рафик Исмаилов. В августе премьер Израиля Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции. Французский президент Эммануэль Макрон в июле объявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. В конце июля в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. "Израиль не может идти против всего мира, тем более, что набор контрмер у него достаточно ограниченный. Правительство Израиля попало в капкан и в качестве выхода выбрало тактику перманентной войны, так как ее приостановка актуализирует коррупционное расследование в отношении семьи Нетаньяху и поставит под вопрос его пребывание у власти. Думаю, что о безоговорочной поддержке Израиля Западом уместно говорить лишь в контексте реакции на события 7 октября 2023 года. В дальнейшем уместнее было бы говорить о поддержке действий правительства Нетаньяху. С началом операции в Газе именно решения и действия правительства Нетаньяху привели к последовательной потери всего ресурса поддержки Израиля, а на сегодняшний день он исчерпан практически полностью", - сказал эксперт. По его словам, дело даже не в решении МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху. "Следует обратить внимание на то, что наиболее принципиально жесткую позицию в отношении Израиля занимают вовсе не мусульманские страны, а страны христианского мира - Испания, Ирландия, ряд стран Латинской Америки, ЮАР и т.д. Именно они инициировали судебные иски в отношении Израиля, вводят санкции, прекращают военное сотрудничество с Израилем, называют происходящее в Газе геноцидом и все жестче отстаивают принцип двух государств. Сегодня Израиль теряет поддержку ЕС, Франции, Италии, Британии и даже Германии. Фактически единственной страной, все еще безоговорочно поддерживающей Израиль, остаются США. Но и здесь следует отметить меняющуюся тенденцию по изменению общественных настроений в отношении Израиля", - сказал эксперт. Исмаилов указал, что в этом контексте можно вспомнить протесты в американских университетах. "Но есть более значимый индикатор. Если обратить внимание на ведущие американские СМИ, такие как CNN и The New York Times, которые всегда и в любой ситуации поддерживали Израиль, то можно заметить, что от былой поддержки не осталось и следа. Эти издания уже открыто критикуют Израиль, то есть происходит то, чего нельзя было представить еще год назад. Согласно всем соцопросам, поддержка Израиля со стороны американцев находится на самом низком уровне за последние 30 лет. И даже Трамп публично заявил о том, что поддерживать Израиль ему становится все сложнее", - сказал собеседник агентства. Эксперт отметил, что непрекращающиеся военные действия на Ближнем Востоке приняли неуправляемый характер. "Все это привело не только к гуманитарной катастрофе в Газе, но и поставило под вопрос реализацию "Авраамовых соглашений", бьет по интересам конкретных европейских стран в зонах их традиционного влияния и нарушило транспортно-логистические цепочки в регионе. То есть речь идет о целом ряде последствий этой войны. В такой ситуации Европа не может не реагировать. Поэтому процесс признания Палестины, который европейские страны откладывали в долгий ящик, необратим", - подчеркнул Исмаилов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

