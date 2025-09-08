Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках
17:19 08.09.2025
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках - РИА Новости, 08.09.2025
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство... РИА Новости, 08.09.2025
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
совет европы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект в понедельник внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам. "Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который наша страна не денонсировала", - подчеркнул Володин. По его словам, работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания фактически заблокирована. "С декабря 2023 года Совет Европы не позволяет избрать нового члена от Российской Федерации. Мы не имеем возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, а все обращения по вопросу обеспечения представительства в Европейском комитете игнорируются", — подчеркнул он.
россия
Новости
россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, совет европы
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Европы
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках

Володин: ГД рассмотрит проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующий законопроект в понедельник внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
"Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам.
"Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который наша страна не денонсировала", - подчеркнул Володин.
По его словам, работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания фактически заблокирована.
"С декабря 2023 года Совет Европы не позволяет избрать нового члена от Российской Федерации. Мы не имеем возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, а все обращения по вопросу обеспечения представительства в Европейском комитете игнорируются", — подчеркнул он.
РоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФСовет Европы
 
 
