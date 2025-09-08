https://ria.ru/20250908/gosduma-2040489956.html
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции о пытках
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект в понедельник внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Внесенный президентом России законопроект рассмотрим в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе отметили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по международным делам. "Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров, связанных с Советом Европы, который наша страна не денонсировала", - подчеркнул Володин. По его словам, работа России в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания фактически заблокирована. "С декабря 2023 года Совет Европы не позволяет избрать нового члена от Российской Федерации. Мы не имеем возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма, а все обращения по вопросу обеспечения представительства в Европейском комитете игнорируются", — подчеркнул он.
