Рейтинг@Mail.ru
Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже" - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:53 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/geroi-2040479675.html
Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"
Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже" - РИА Новости, 08.09.2025
Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"
Обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" стартовало в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:53:00+03:00
2025-09-08T16:53:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_0:66:960:606_1920x0_80_0_0_cf037045061e503763f7dc5d2472a88e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" стартовало в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья". Она является продолжением федеральной программы "Время Героев", реализуемой по инициативе президента РФ с марта прошлого года. Главная цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, для участников программы подготовлено четыре очных модуля по 11 дней на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В межмодульный период очно-заочного обучения участники будут стажироваться в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Они закреплены за каждым из финалистов программы. "Наша задача и наш долг – помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу "Герои Подмосковья". Из более 2,4 тысячи человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников, которые сегодня приступили к обучению на базе мастерской управления "Сенеж". Среди них - генералы, офицеры элитных подразделений, удостоенные высоких государственных наград, многие из которых вернулись к привычной жизни после ранений. Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе отметили, что все финалисты "Героев Подмосковья", самому старшему из которых 60 лет, а младшему – 27, принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В ходе стажировок участники будут выполнять практические задачи, попробуют себя в разных направлениях, обретут квалификацию, изучат нормативно-правовую базу, принципы управления регионом и познакомятся с командами наставников. В завершение лучшим участникам региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
https://ria.ru/20250908/okhrana-2040453429.html
https://ria.ru/20250908/taksi-2040450015.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568421496_1:0:854:640_1920x0_80_0_0_a38e76392f2c8c72884ceb6677ebad31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"

Обучение для участников регпрограммы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"

© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж"
Мастерская управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Мастерская управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" стартовало в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"В мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья". Она является продолжением федеральной программы "Время Героев", реализуемой по инициативе президента РФ с марта прошлого года. Главная цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области", - отметили в пресс-службе.
Лесная охрана Подмосковья - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Более 1,3 тысячи патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю
Вчера, 15:42
Согласно сообщению, для участников программы подготовлено четыре очных модуля по 11 дней на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
В межмодульный период очно-заочного обучения участники будут стажироваться в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Они закреплены за каждым из финалистов программы.
"Наша задача и наш долг – помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу "Герои Подмосковья". Из более 2,4 тысячи человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников, которые сегодня приступили к обучению на базе мастерской управления "Сенеж". Среди них - генералы, офицеры элитных подразделений, удостоенные высоких государственных наград, многие из которых вернулись к привычной жизни после ранений. Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что все финалисты "Героев Подмосковья", самому старшему из которых 60 лет, а младшему – 27, принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации.
В ходе стажировок участники будут выполнять практические задачи, попробуют себя в разных направлениях, обретут квалификацию, изучат нормативно-правовую базу, принципы управления регионом и познакомятся с командами наставников.
В завершение лучшим участникам региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Число ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья сократилось на 22%
Вчера, 15:28
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала