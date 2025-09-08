https://ria.ru/20250908/geroi-2040479675.html

Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"

Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"

Обучение для участников программы "Герои Подмосковья" стартовало в "Сенеже"

08.09.2025

2025-09-08T16:53:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" стартовало в мастерской управления "Сенеж", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В мастерской управления "Сенеж" стартовало обучение для участников региональной образовательной программы "Герои Подмосковья". Она является продолжением федеральной программы "Время Героев", реализуемой по инициативе президента РФ с марта прошлого года. Главная цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, для участников программы подготовлено четыре очных модуля по 11 дней на базе мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В межмодульный период очно-заочного обучения участники будут стажироваться в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Они закреплены за каждым из финалистов программы. "Наша задача и наш долг – помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу "Герои Подмосковья". Из более 2,4 тысячи человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников, которые сегодня приступили к обучению на базе мастерской управления "Сенеж". Среди них - генералы, офицеры элитных подразделений, удостоенные высоких государственных наград, многие из которых вернулись к привычной жизни после ранений. Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе отметили, что все финалисты "Героев Подмосковья", самому старшему из которых 60 лет, а младшему – 27, принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. В ходе стажировок участники будут выполнять практические задачи, попробуют себя в разных направлениях, обретут квалификацию, изучат нормативно-правовую базу, принципы управления регионом и познакомятся с командами наставников. В завершение лучшим участникам региональной образовательной программы "Герои Подмосковья" предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

