Экспорт Германии в Россию сократился в июле
Экспорт Германии в Россию сократился в июле - РИА Новости, 08.09.2025
Экспорт Германии в Россию сократился в июле
Экспорт Германии в РФ в июле 2025 года по сравнению с июнем снизился на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро, в годовом выражении снижение составило 19,8%,... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T16:34:00+03:00
2025-09-08T16:34:00+03:00
2025-09-08T16:40:00+03:00
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Экспорт Германии в РФ в июле 2025 года по сравнению с июнем снизился на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро, в годовом выражении снижение составило 19,8%, сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро (Destatis) на основе предварительных данных. "Экспорт в Российскую Федерацию в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года снизился с учётом календарной и сезонной корректировки на 12,4% и составил 0,5 миллиарда евро", - сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства. По сравнению с июлем 2024 года падение составило 19,8%. Отмечается также, что импорт из РФ в Германию в июле снизился на 43,9% по сравнению с месяцем ранее, до 0,1 миллиарда евро. В годовом сравнении снижение составило 40,3%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
Экспорт Германии в Россию сократился в июле
Destatis: Экспорт Германии в Россию сократился в июле на 12,4% к июлю