Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе
Нетаньяху призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную операцию
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.
Выступая в бункере штаба ВВС, он сообщил, что за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 высоток, которые якобы использовало палестинское движение ХАМАС.
«
"Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции — наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы: <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!" — сказал Нетаньяху.
В понедельник утром министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело среди населения к жертвам от недоедания. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа. Канцелярия Нетаньяху назвала доклад ООН "откровенной ложью", заявив, что Израиль не морит голодом палестинцев в Газе, а предотвращает его.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур в комментарии РИА Новости указывал, что ЦАХАЛ разрушила в секторе Газа большую часть объектов гражданской инфраструктуры, а на ее восстановление потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90 процентов населения на этой территории остались безработными в условиях обострения конфликта.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.