Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар

Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:34:00+03:00

2025-09-08T11:34:00+03:00

2025-09-08T11:39:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города Максим Пухов."Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Глава города призвал население воздержаться от прогулок, а также перенести поход в магазин или посещение заправки на другое время.

энергодар

2025

