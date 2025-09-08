https://ria.ru/20250908/energodar-2040388052.html
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар - РИА Новости, 08.09.2025
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города... РИА Новости, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города Максим Пухов."Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Глава города призвал население воздержаться от прогулок, а также перенести поход в магазин или посещение заправки на другое время.
энергодар
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
