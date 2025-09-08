Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 08.09.2025 (обновлено: 11:39 08.09.2025)
Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города Максим Пухов."Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Глава города призвал население воздержаться от прогулок, а также перенести поход в магазин или посещение заправки на другое время.
вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сбито три дрона, два подавлены, налет продолжается, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ. Налёт продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Глава города призвал население воздержаться от прогулок, а также перенести поход в магазин или посещение заправки на другое время.
