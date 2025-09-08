Рейтинг@Mail.ru
02:38 08.09.2025
В Ясиноватой в ДНР произошло аварийное отключение электроэнергии
В Ясиноватой в ДНР произошло аварийное отключение электроэнергии
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ясиноватой в ДНР, оно затронуло более 15 тысяч абонентов, сообщил Донецкэнерго. Ранее управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 0.46 украинский беспилотник атаковал Ясиноватую. "Муниципальный округ Ясиноватский. В 1.29 произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 96 ТП, две больницы, семь школ, 9 д/с, два водозабора, 15080 бытовых абонентов (город Ясиноватая). Аварийная бригада приступила к выполнению работ", - говорится в сообщении ведомства.
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Запорожской области зафиксировали частичное отключение света
ПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
