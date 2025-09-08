https://ria.ru/20250908/elektroenergiya-2040332996.html

В Ясиноватой в ДНР произошло аварийное отключение электроэнергии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ясиноватой в ДНР, оно затронуло более 15 тысяч абонентов, сообщил Донецкэнерго. РИА Новости, 08.09.2025

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ясиноватой в ДНР, оно затронуло более 15 тысяч абонентов, сообщил Донецкэнерго. Ранее управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 0.46 украинский беспилотник атаковал Ясиноватую. "Муниципальный округ Ясиноватский. В 1.29 произошло аварийное отключение электроэнергии, обесточено: 96 ТП, две больницы, семь школ, 9 д/с, два водозабора, 15080 бытовых абонентов (город Ясиноватая). Аварийная бригада приступила к выполнению работ", - говорится в сообщении ведомства.

