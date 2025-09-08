Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил роль России в международной экономике
02:26 08.09.2025 (обновлено: 04:48 08.09.2025)
Эксперт объяснил роль России в международной экономике
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Роль России в международной экономической жизни можно объяснить с помощью нового научного термина – "ловушка большой страны", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Россия – крупный экспортер на отдельных мировых товарных рынках, поэтому в нашем Институте для характеристики воздействия на нее западных санкций был предложен новый термин – "ловушка большой страны"", - подчеркнул директор Института экономики РАН. Головнин объяснил, что данный термин можно понимать как зависимость роста цен на важные ресурсы от введения санкций на крупную державу, которой является Россия. "Объяснить его можно так: введение санкций в отношении большой страны, занимающей ключевые позиции на отдельных мировых товарных рынках (для России это нефть, газ, зерно, удобрения и ряд других товаров), приводит к росту цен на эти важнейшие экономические ресурсы во всем мире", - отметил Головнин.
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Роль России в международной экономической жизни можно объяснить с помощью нового научного термина – "ловушка большой страны", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Россия – крупный экспортер на отдельных мировых товарных рынках, поэтому в нашем Институте для характеристики воздействия на нее западных санкций был предложен новый термин – "ловушка большой страны"", - подчеркнул директор Института экономики РАН.
Головнин объяснил, что данный термин можно понимать как зависимость роста цен на важные ресурсы от введения санкций на крупную державу, которой является Россия.
"Объяснить его можно так: введение санкций в отношении большой страны, занимающей ключевые позиции на отдельных мировых товарных рынках (для России это нефть, газ, зерно, удобрения и ряд других товаров), приводит к росту цен на эти важнейшие экономические ресурсы во всем мире", - отметил Головнин.
