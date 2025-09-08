https://ria.ru/20250908/ekaterinburg-2040380905.html
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине - РИА Новости, 08.09.2025
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине
Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:19:00+03:00
2025-09-08T11:19:00+03:00
2025-09-08T11:19:00+03:00
атырау
казахстан
анталья (провинция)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости компания. "Рейс ZF-839 Екатеринбург - Анталья совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме", - сообщил перевозчик. "Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолёта из Москвы запланирован на 11.30 по московскому времени", - уточнили там. На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно.
https://ria.ru/20250904/samolet-2039572441.html
атырау
казахстан
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атырау, казахстан, анталья (провинция), происшествия
Атырау, Казахстан, Анталья (провинция), Происшествия
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине
Самолет AZUR air рейса Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по техпричине