Рейтинг@Mail.ru
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/ekaterinburg-2040380905.html
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине - РИА Новости, 08.09.2025
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине
Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:19:00+03:00
2025-09-08T11:19:00+03:00
атырау
казахстан
анталья (провинция)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости компания. "Рейс ZF-839 Екатеринбург - Анталья совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме", - сообщил перевозчик. "Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолёта из Москвы запланирован на 11.30 по московскому времени", - уточнили там. На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно.
https://ria.ru/20250904/samolet-2039572441.html
атырау
казахстан
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
атырау, казахстан, анталья (провинция), происшествия
Атырау, Казахстан, Анталья (провинция), Происшествия
Рейс Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по технической причине

Самолет AZUR air рейса Екатеринбург — Анталья сел в Казахстане по техпричине

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолёт AZUR air рейса Екатеринбург-Анталья сел в Казахстане по техпричине, пассажиры вылетят в пункт назначения на резервном борте, сообщила РИА Новости компания.
"Рейс ZF-839 Екатеринбург - Анталья совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме", - сообщил перевозчик.
"Для выполнения дальнейшего рейса в Анталью в Атырау будет направлено резервное воздушное судно. Вылет резервного самолёта из Москвы запланирован на 11.30 по московскому времени", - уточнили там.
На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Атырау. Им представлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
О времени вылета из Атырау на резервном воздушном судне авиакомпания сообщит дополнительно.
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
4 сентября, 08:52
 
АтырауКазахстанАнталья (провинция)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала