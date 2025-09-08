Ефимов: по 11 проектам КРТ в Москве построят жилье по реновации, соцобъекты

https://ria.ru/20250908/efimov-2040406482.html

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Жилье для реализации программы реновации и социальные объекты построят в Москве в рамках 11 проектов комплексного развития территорий, предусматривающих преобразование свыше 60 гектаров земли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Замглавы города отметил, что по проектам КРТ предстоит реорганизовать участки в 10 районах шести административных округов столицы, а именно в Гольяново, Филевском Парке, Филях-Давыдкове, Ново-Переделкино, Дмитровском, Бабушкинском, Лианозово, Пресненском, Нагатино-Садовниках и Даниловском."Комфортные городские пространства появятся на территории площадью примерно 62 гектара. Всего там построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них почти 500 тысяч "квадратов" придется на жилье по реновации. В рамках проектов комплексного развития территорий также возведут и востребованные объекты инфраструктуры, включая социальные. В результате реализации 11 проектов КРТ в Москве будет создано 7,6 тысячи рабочих мест", – цитирует Овчинского пресс-служба московского градкомплекса.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что один из крупнейших проектов КРТ включает реорганизацию участков в Гольяново, в районе улиц Курганской, Алтайской, Уссурийской и Амурской, где возведут 218,5 тысячи "квадратов" жилой недвижимости по реновации. В то же время несколько проектов КРТ на Ходынской и Череповецкой улицах касаются создания благоустроенных общественных пространств.На данный момент в Москве на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.

