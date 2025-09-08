https://ria.ru/20250908/dtp-2040482521.html
В Ростовской области мужчина погиб в ДТП
2025-09-08T16:57:00+03:00
2025-09-08T16:57:00+03:00
2025-09-08T17:04:00+03:00
происшествия
ростовская область
аксайский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040484165_0:61:547:369_1920x0_80_0_0_012ee4c9b5a975cd3dcef16bb7daf972.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в Аксайском районе Ростовской области, причиной которого, предварительно, стало резкое ухудшение его здоровья за рулем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из релиза, авария произошла в понедельник в 10.50 мск на 1059-м километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья наехал на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и врезался в находящийся там автомобиль BMW 530D. "Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.
ростовская область
аксайский район
