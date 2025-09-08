Рейтинг@Mail.ru
16:57 08.09.2025 (обновлено: 17:04 08.09.2025)
В Ростовской области мужчина погиб в ДТП
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в Аксайском районе Ростовской области, причиной которого, предварительно, стало резкое ухудшение его здоровья за рулем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Как следует из релиза, авария произошла в понедельник в 10.50 мск на 1059-м километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области. Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья наехал на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и врезался в находящийся там автомобиль BMW 530D. "Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram ДТП в Аксайском районе Ростовской области
ДТП в Аксайском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
ДТП в Аксайском районе Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в Аксайском районе Ростовской области, причиной которого, предварительно, стало резкое ухудшение его здоровья за рулем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в понедельник в 10.50 мск на 1059-м километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области.
Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья наехал на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и врезался в находящийся там автомобиль BMW 530D.
"Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.
