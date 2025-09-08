https://ria.ru/20250908/dodik-2040402561.html

МИД России осудил попытки Запада убрать Додика с политической сцены

МИД России осудил попытки Запада убрать Додика с политической сцены - РИА Новости, 08.09.2025

МИД России осудил попытки Запада убрать Додика с политической сцены

08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает попытки Запада устранить президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика с политической сцены нечистоплотными методами, сообщил в понедельник МИД РФ."Россия решительно осуждает попытки западников нечистоплотными методами устранить с политической сцены законно избранного и легитимного президента Республики Сербской Милорада Додика. Вынесенный ему неправосудный обвинительный вердикт по сфабрикованному уголовному делу вкупе с политически мотивированным решением Центризбиркома БиГ отозвать президентский мандат Додика, несёт значительный дестабилизирующий потенциал", - сказано в заявлении.Москва также выступает за возвращение ситуации в Боснии и Герцеговине в правовое демократическое русло, отмечают в министерстве."Для этого необходимы скорейшее закрытие аппарата высокого представителя (Кристиана Шмидта - ред.), превратившегося в главный генератор проблем в Боснии и Герцеговине, восстановление прямого диалога между самими боснийскими сторонами, прекращение западного вмешательства во внутрибоснийские дела", - подчеркивают в заявлении.

