Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща

Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща - РИА Новости, 08.09.2025

Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща

Пешеходный бульвар с местами для отдыха и работы под открытым небом появится в Марьиной Роще в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр... РИА Новости, 08.09.2025

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Пешеходный бульвар с местами для отдыха и работы под открытым небом появится в Марьиной Роще в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.Он добавил, что протяженность бульвара составит 155 метров, для гостей здесь появятся световые деревья, скамьи для отдыха, стойки с качелями и гамаками. Кроме того, здесь установят инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании, где можно будет сделать фотографии."Главная изюминка нового общественного пространства – "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе. Они будут огорожены живой изгородью из густого кустарника, внутри установят скамьи и столики для работы с ноутбуком. Для озеленения территории девелопер планирует высадить несколько сотен кустарников и деревьев, установить деревянные настилы с клумбами из многолетников", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что завершить благоустройство бульвара планируют до конца текущего года.

