Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/bulvar-2040366839.html
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща - РИА Новости, 08.09.2025
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща
Пешеходный бульвар с местами для отдыха и работы под открытым небом появится в Марьиной Роще в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:23:00+03:00
2025-09-08T10:23:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Пешеходный бульвар с местами для отдыха и работы под открытым небом появится в Марьиной Роще в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.Он добавил, что протяженность бульвара составит 155 метров, для гостей здесь появятся световые деревья, скамьи для отдыха, стойки с качелями и гамаками. Кроме того, здесь установят инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании, где можно будет сделать фотографии."Главная изюминка нового общественного пространства – "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе. Они будут огорожены живой изгородью из густого кустарника, внутри установят скамьи и столики для работы с ноутбуком. Для озеленения территории девелопер планирует высадить несколько сотен кустарников и деревьев, установить деревянные настилы с клумбами из многолетников", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что завершить благоустройство бульвара планируют до конца текущего года.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: новый бульвар появится в районе Марьина Роща

Овчинский: "зеленые кабинеты" обустроят на бульваре в Марьиной роще

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Пешеходный бульвар с местами для отдыха и работы под открытым небом появится в Марьиной Роще в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он добавил, что протяженность бульвара составит 155 метров, для гостей здесь появятся световые деревья, скамьи для отдыха, стойки с качелями и гамаками. Кроме того, здесь установят инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании, где можно будет сделать фотографии.
"Главная изюминка нового общественного пространства – "зеленые кабинеты" для работы на свежем воздухе. Они будут огорожены живой изгородью из густого кустарника, внутри установят скамьи и столики для работы с ноутбуком. Для озеленения территории девелопер планирует высадить несколько сотен кустарников и деревьев, установить деревянные настилы с клумбами из многолетников", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что завершить благоустройство бульвара планируют до конца текущего года.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала