Страны БРИКС вместе находят взаимовыгодные решения проблем, заявил Рамафоса

2025-09-08T16:57:00+03:00

2025-09-08T16:57:00+03:00

2025-09-08T17:58:00+03:00

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны БРИКС, объединяя свои усилия, находят взаимовыгодные и полезные для стран Глобального Юга решения проблем, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС. "Когда страны БРИКС объединяются для поиска решений проблем, они добиваются взаимной выгоды как для объединения, так и для Глобального Юга", - подчеркнул южноафриканский лидер. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

