БРИКС сохранил приверженность многостороннему подходу в международных делах
БРИКС сохранил приверженность многостороннему подходу в международных делах - РИА Новости, 08.09.2025
БРИКС сохранил приверженность многостороннему подходу в международных делах
БРИКС сохраняет приверженность многостороннему подходу в международных делах, следует из заявления пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы,... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:19:00+03:00
2025-09-08T17:19:00+03:00
2025-09-08T17:39:00+03:00
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. БРИКС сохраняет приверженность многостороннему подходу в международных делах, следует из заявления пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого был организован внеочередной онлайн-саммит объединения."В условиях растущей международной нестабильности как в экономической, так и в политической сфере БРИКС подтвердил свою приверженность сохранению и укреплению многостороннего подхода, а также реформе международных институтов", - говорится в документе.
бразилия
