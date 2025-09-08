Рейтинг@Mail.ru
БРИКС сохранил приверженность многостороннему подходу в международных делах - РИА Новости, 08.09.2025
17:19 08.09.2025 (обновлено: 17:39 08.09.2025)
БРИКС сохранил приверженность многостороннему подходу в международных делах
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. БРИКС сохраняет приверженность многостороннему подходу в международных делах, следует из заявления пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого был организован внеочередной онлайн-саммит объединения."В условиях растущей международной нестабильности как в экономической, так и в политической сфере БРИКС подтвердил свою приверженность сохранению и укреплению многостороннего подхода, а также реформе международных институтов", - говорится в документе.
бразилия
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. БРИКС сохраняет приверженность многостороннему подходу в международных делах, следует из заявления пресс-службы президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, по инициативе которого был организован внеочередной онлайн-саммит объединения.
"В условиях растущей международной нестабильности как в экономической, так и в политической сфере БРИКС подтвердил свою приверженность сохранению и укреплению многостороннего подхода, а также реформе международных институтов", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Против Запада нарождается новая сила
17 августа, 08:00
 
