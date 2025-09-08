В Кремле раскрыли детали онлайн-саммита БРИКС
Лидеры БРИКС на саммите обсудили сотрудничество в экономической и других сферах
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во внеочередной встрече БРИКС. 8 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во внеочередной встрече БРИКС. 8 сентября 2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидеры БРИКС на внеочередном онлайн-саммите обсудили сотрудничество в торгово-экономической и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике, сообщил Кремль.
В понедельник корреспондент РИА Новости передал, что президент России Владимир Путин подключился к онлайн-саммиту БРИКС, который был созван по инициативе Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
"Обсуждались вопросы сотрудничества стран-участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.