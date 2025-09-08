https://ria.ru/20250908/bokeriya-2040472545.html

Как продлить жизнь на 20 лет: пять главных правил от академика Лео Бокерии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Академика Лео Бокерию знают как человека, спасшего тысячи жизней. Но, помимо своих профессиональных достижений, он стал примером активного долголетия. Лео Антонович признается: секрет прост.Главный источник энергии"Движение — это жизнь", — повторяет Лео Антонович, которому 85 лет. И неслучайно. По его словам, всего два часа активной ходьбы в неделю могут прибавить к жизни до восьми лет. Он подчеркивает: ежедневные десять тысяч шагов — не цифра для рекордов, а простая норма, которая обеспечивает работу сердца и сосудов.Важно не бегать марафоны, а двигаться в удобном, ровном темпе. Ходьба улучшает кровообращение, нормализует дыхание, тренирует мышцы и снимает стресс."Когда вы идете пешком, вы одновременно работаете и телом, и головой. Это естественный способ восстановления", — говорит академик в интервью КП.Регулярные пешие прогулки снижают риск инфарктов и инсультов на 30-40 процентов. И главное — начать можно без подготовки.Лекарство для сердца"Я каждое утро начинаю с улыбки. Кажется, что это ерунда, но на самом деле очень помогает", — признается Бокерия. Он убежден, что внутренний настрой напрямую отражается на физическом здоровье. Улыбка, пусть даже формальная, запускает цепочку положительных эмоций.Семья для него — главный источник вдохновения."У меня прекрасные дети и внуки. Обе дочери — доктора медицинских наук, а внуки смотрят на жизнь с оптимизмом. Мы верим только в лучшее", — говорит он.Наука полностью согласна: оптимисты живут дольше пессимистов в среднем на семь-десять лет. Улыбка и позитивное окружение помогают снижать уровень гормонов стресса, укрепляют иммунитет и делают человека более устойчивым к болезням."Берегите себя от ненужных людей, окружайте себя доброжелательными и честными", — советует Бокерия."Все остальное — мифы""Алкоголь не нужен ни в каких дозах", — поведал академик в беседе с "Московским комсомольцем".Он считает, что любой его прием вредит: "Все остальное — мифы. Алкоголь разрушает сосуды, нервную систему, слизистую желудка".Бокерия подчеркивает важность простого и качественного питания: свежие овощи, фрукты, мясо без заморозки. Он часто цитирует американского хирурга Майкла Дебейки, своего учителя:"Секрет здоровья сердца — свежая еда, отказ от курения, регулярная работа и умеренность во всем".Особое внимание он уделяет режиму питания: не переедать, есть разнообразно и в меру."Никакие супердиеты не нужны. Нужно просто любить свое сердце и кормить его правильно", — говорит Бокерия.Ученые все чаще отмечают, что правильное питание — это не временная мода, а ключевой фактор долголетия."Продлить жизнь на 20 лет — возможно!"Академик уверен, ЗОЖ — это не дань трендам, это реальная забота о себе."ЗОЖ — это здоровое сердце, плюс 20 дополнительных лет жизни человека", — сказал Бокерия на пресс-конференции, посвященной проведению международной акции "Десять тысяч шагов к жизни".Он подчеркивает, что скачки веса перегружают сердце. Умеренность и баланс в питании — ключ к долголетию."Сохраняйте один и тот же вес десятилетиями — и ваше сердце скажет спасибо", — убежден хирург.Современные исследования подтверждают его слова: стабильный вес — главный фактор профилактики диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний."Не останавливаться""Я не изменяю своей профессии больше 40 лет. Люблю ее и делаю все, чтобы в детской кардиологии был порядок", — говорит Бокерия КП. Его жизнь — это тысячи операций, десятки научных открытий и поколение врачей, которых он воспитал."Да, есть трудности, особенно с финансированием. Но у нас прекрасные врачи. Меня радует, что мои внуки уже знают, как важно заботиться о сердце", — цитирует его "Комсомольская правда".Для него работа — не обязанность, а источник энергии."Я горжусь своим делом. И мои дети, и внуки тоже. Это дает силы бороться за жизнь каждого ребенка", — говорит академик.Именно дело жизни, по его мнению, помогает сохранять бодрость и интерес к каждому новому дню."Главное — не останавливаться. Здоровье в наших руках", — напоминает академик.

