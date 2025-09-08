https://ria.ru/20250908/biryukov-2040442777.html
Более 350 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 350 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала летней навигации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности с начала мая уже собрали более 350 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что с открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убирать мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством. "Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год. В зимний период ходят суда с ледовым классом до 20 сантиметров льда, основная часть флота в это время проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.
москва
