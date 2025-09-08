Рейтинг@Mail.ru
Замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве - РИА Новости, 08.09.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:53 08.09.2025
Замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве
Замену систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. В 2025 году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 домах. "При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - добавил Бирюков. Он уточнил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов завершены, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. В 2025 году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 домах.
"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
