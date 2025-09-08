https://ria.ru/20250908/belgrad-2040553272.html

Протестующие в Белграде облили краской площадку перед зданием правительства

Протестующие в Белграде облили краской площадку перед зданием правительства

Протестующие студенты и сторонники оппозиции провели шествие в Белграде в понедельник, в ходе которого облили красной краской, символизирующей "кровь", площадку

БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Протестующие студенты и сторонники оппозиции провели шествие в Белграде в понедельник, в ходе которого облили красной краской, символизирующей "кровь", площадку перед зданием правительства, ступени "Палаты правосудия" и одного из отделений МВД, передает корреспондент РИА Новости. Студенты и сторонники оппозиции в понедельник начали акцию "Зачетка сильнее полицейской дубинки" у здания правительства Сербии, перекрыв движение на крупнейших улицах. Затем колонна по центру города пошла к "Палате правосудия" на улице Савской, где расположены несколько судов и прокуратура. После ухода основной массы демонстрантов у порога кабмина разлили красную краску. Демонстранты и у "Палаты правосудия " облили ступени здания красной краской. Полиция не вмешивалась. Собравшиеся несли национальные флаги, флаги факультетов, транспаранты, свистки и вувузелы. Он шумели и махали флагами, скандировали "Хотим выборы!" и выкрикивали оскорбления в адрес президента Александра Вучича. Колонна продолжила шествие в сторону одного из отделений МВД на улице Сараевской, "подразделения по защите определенных личностей и объектов", которых обвиняют в особой жестокости по отношению к демонстрантам в последние месяцы. Затем шествие через перекрытый мост "Газела" через реку Саву отправилось к зданию МВД в районе Нови-Београд, где расположен "Сектор внутреннего контроля". На митинге перед входом активисты заявили, что полиция "подняла дубинки на беззащитный народ, студентов и детей и нарушила присягу". Перед входом в это отделение МВД также была разлита красная краска. После 18.00 (19.00 мск) демонстранты разошлись, акция завершилась без более крупных инцидентов. По данным полиции Сербии, акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали в воскресенье более 126 тысяч человек в 111 населенных пунктах страны. Трое сотрудников полиции Сербии пострадали вечером в воскресенье в городе Косьерич на западе страны во время акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье рассказал журналистам об инциденте под городом Шабац, полиция также вынуждена была разделить граждан кордонами в городах Ниш и Чачак, где оппоненты властей забросали автобусы сторонников Вучича пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

