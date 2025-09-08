Рейтинг@Mail.ru
Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 08.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 08.09.2025 (обновлено: 14:06 08.09.2025)
Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД
Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД - РИА Новости, 08.09.2025
Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД
База МВД РФ подтверждает объявление в розыск в России литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*. РИА Новости, 08.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в розыск в России литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Бутримас* объявлен в России в розыск. "Элдорадас Бутримас*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы МВД РФ. Однако по какой конкретно статье разыскивается Бутримас*, не указано. Также ранее РИА Новости передавало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области, в частности Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет. Ранее Росфинмониторинг внес Бутримаса* в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД

База МВД РФ подтверждает розыск литовского журналиста Бутримаса

Элдорадас Бутримас*
Элдорадас Бутримас* - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Eldoradas Butrimas
Элдорадас Бутримас*. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в розыск в России литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Бутримас* объявлен в России в розыск.
"Элдорадас Бутримас*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы МВД РФ.
Однако по какой конкретно статье разыскивается Бутримас*, не указано.
Также ранее РИА Новости передавало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области, в частности Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет.
Ранее Росфинмониторинг внес Бутримаса* в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
