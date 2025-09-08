https://ria.ru/20250908/baza-2040423277.html

Литовский журналист Бутримас* появился в базе розыска МВД

08.09.2025

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в розыск в России литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Бутримас* объявлен в России в розыск. "Элдорадас Бутримас*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы МВД РФ. Однако по какой конкретно статье разыскивается Бутримас*, не указано. Также ранее РИА Новости передавало, что на странице в соцсети Facebook** (принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской), которая, предположительно, принадлежит журналисту, в ноябре 2024 года были опубликованы посты с его репортажами из оккупированной ВСУ Курской области, в частности Суджи и Казачьей Локни. При этом неизвестно, законно ли журналист пересек границу РФ или нет. Ранее Росфинмониторинг внес Бутримаса* в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

