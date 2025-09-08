Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/artilleristy-2040429181.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки - РИА Новости, 08.09.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки
Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 украинских войск в районе... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:02:00+03:00
2025-09-08T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 украинских войск в районе населенного пункта Резниковка, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск с помощью ударных беспилотников выявили и уничтожили огневую позицию артиллерийского орудия Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Резниковка", – говорится в сообщении. Расчеты артиллерии регулярно наносят удары по ближнему тылу противника, лишая его возможности эффективно вести оборону. В частности, российские военные блокируют пути подвоза боеприпасов и вооружения, уничтожают военное имущество, живую силу и пункты управления беспилотниками, добавили в МО. В ведомстве подчеркнули, что системная работа артиллеристов создает благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений "Южной" группировки на переднем крае.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу Д-30 в районе Резниковки

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 украинских войск в районе населенного пункта Резниковка, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск с помощью ударных беспилотников выявили и уничтожили огневую позицию артиллерийского орудия Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Резниковка", – говорится в сообщении.
Расчеты артиллерии регулярно наносят удары по ближнему тылу противника, лишая его возможности эффективно вести оборону. В частности, российские военные блокируют пути подвоза боеприпасов и вооружения, уничтожают военное имущество, живую силу и пункты управления беспилотниками, добавили в МО.
В ведомстве подчеркнули, что системная работа артиллеристов создает благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений "Южной" группировки на переднем крае.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала