Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в районе Резниковки
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Артиллерийские подразделения "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30 украинских войск в районе населенного пункта Резниковка, сообщили в Минобороны России. "Подразделения "Южной" группировки войск с помощью ударных беспилотников выявили и уничтожили огневую позицию артиллерийского орудия Д-30 ВСУ в районе населенного пункта Резниковка", – говорится в сообщении. Расчеты артиллерии регулярно наносят удары по ближнему тылу противника, лишая его возможности эффективно вести оборону. В частности, российские военные блокируют пути подвоза боеприпасов и вооружения, уничтожают военное имущество, живую силу и пункты управления беспилотниками, добавили в МО. В ведомстве подчеркнули, что системная работа артиллеристов создает благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений "Южной" группировки на переднем крае.
