https://ria.ru/20250908/armenija-2040450474.html

Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью

Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью - РИА Новости, 08.09.2025

Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью

Армянский МИД подтвердил готовность организовать в стране очередную встречу в формате консультативной платформы "3+3" между Арменией, Азербайджаном и Грузией с... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:30:00+03:00

2025-09-08T15:30:00+03:00

2025-09-08T15:30:00+03:00

в мире

азербайджан

грузия

россия

армения

турция

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg

ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Армянский МИД подтвердил готовность организовать в стране очередную встречу в формате консультативной платформы "3+3" между Арменией, Азербайджаном и Грузией с одной стороны и тремя крупными региональными державами в лице России, Турции и Ирана с другой. "Армения готова принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3", о чем заявляла еще в 2024 году. С аналогичным заявлением выступил и Азербайджан", – заявили в МИД в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что для определения сроков и места встречи должны быть проведены обсуждения. Запустить шестисторонний формат (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что третья министерская встреча формата "3+3" по Южному Кавказу готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Ереване.

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040398070.html

https://ria.ru/20250608/abhazija-2021580022.html

азербайджан

грузия

россия

армения

турция

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, грузия, россия, армения, турция, иран