Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью - РИА Новости, 08.09.2025
15:30 08.09.2025
Армения подтвердила готовность принять встречу по Закавказью
ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Армянский МИД подтвердил готовность организовать в стране очередную встречу в формате консультативной платформы "3+3" между Арменией, Азербайджаном и Грузией с одной стороны и тремя крупными региональными державами в лице России, Турции и Ирана с другой. "Армения готова принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3", о чем заявляла еще в 2024 году. С аналогичным заявлением выступил и Азербайджан", – заявили в МИД в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что для определения сроков и места встречи должны быть проведены обсуждения. Запустить шестисторонний формат (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что третья министерская встреча формата "3+3" по Южному Кавказу готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Ереване.
ЕРЕВАН, 8 сен – РИА Новости. Армянский МИД подтвердил готовность организовать в стране очередную встречу в формате консультативной платформы "3+3" между Арменией, Азербайджаном и Грузией с одной стороны и тремя крупными региональными державами в лице России, Турции и Ирана с другой.
"Армения готова принять у себя очередную министерскую встречу в формате "3+3", о чем заявляла еще в 2024 году. С аналогичным заявлением выступил и Азербайджан", – заявили в МИД в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что для определения сроков и места встречи должны быть проведены обсуждения.
Запустить шестисторонний формат (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что третья министерская встреча формата "3+3" по Южному Кавказу готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Ереване.
