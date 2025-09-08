https://ria.ru/20250908/afganistan-2040454855.html

Афганистан призвал страны ШОС вкладываться в экономический рост страны

ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Кабул призывает страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вкладываться в экономический рост Афганистана, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат. "ШОС играет важную роль в обеспечении стабильности и координации взаимодействия в регионе. Афганистан в качестве важной страны в регионе поддерживает благоприятные отношения с ключевыми членами ШОС и ожидает, что организация поддержит стабильность и развитие Афганистана. Мы также призываем всех членов ШОС способствовать экономическому росту Афганистана", - сказал он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

