Афганистан призвал страны ШОС вкладываться в экономический рост страны
Фитрат: Кабул призвал страны ШОС вкладываться в экономический рост Афганистана
Саммит ШОС -2025. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 8 сен - РИА Новости. Кабул призывает страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вкладываться в экономический рост Афганистана, заявил РИА Новости заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.
"ШОС играет важную роль в обеспечении стабильности и координации взаимодействия в регионе. Афганистан в качестве важной страны в регионе поддерживает благоприятные отношения с ключевыми членами ШОС и ожидает, что организация поддержит стабильность и развитие Афганистана. Мы также призываем всех членов ШОС способствовать экономическому росту Афганистана", - сказал он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
